Prohibida la circulación en el paseo marítimo de Matalascañas (Huelva) por los daños con las fuertes lluvias

Daños en el paseo marítimo de Matalascañas en Almonte (Huelva). - POLICÍA LOCAL DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Almonte (Huelva) ha anunciado este sábado la prohibición de la circulación en el paseo marítimo de Matalascañas por los daños causados por las últimas lluvias.

Según ha informado en una publicación en redes sociales, el corte es para cualquier tipo de vehículos y para peatones, en el tramo del paseo marítimo comprendido desde el sector n, urbanización Kabila, hasta la zona de los Palos. Asimismo, han pedido "extrema prudencia" a la ciudadanía y "respetar estrictamente" todas las zonas señalizadas y las indicaciones policiales.

En esta línea, el alcalde del municipio, Francisco Bella, ha lamentado la situación del paseo marítimo desde hace varios años. "Se está destruyendo una infraestructura que es básica, que proporciona mucha seguridad", ha indicado en una declaración a los medios, al mismo tiempo que ha pedido soluciones al Gobierno central.

"Somos un municipio pequeño, con poca capacidad económica y técnica para hacerlo, y le hemos solicitado por activa y por pasiva que haga todo lo posible para que esto no sea así", ha asegurado.

En este sentido, ha confirmado la inversión de 500.000 euros de fondos municipales y de 300.000 euros por parte del ejecutivo central para empezar con los arreglos, aunque ha indicado "que no es suficiente".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 3 de enero, avisos de nivel amarillo en varias zonas de la provincia Cádiz, Huelva y Málaga debido a la previsión de lluvias con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora provocada por la borrasca 'Francis'.

Según informa la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, los avisos por precipitaciones estarán activos desde las 9,00 hasta la medianoche de este sábado en las comarcas onubenses de Aracena, Andévalo y Condado, así como en el litoral. Se prevén acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en las primeras doce horas.