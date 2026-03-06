La provincia de Huelva promociona sus "grandes atractivos" en la Feria Internacional de Turismo de Berlín

Stand de Huelva en la Feria Internacional de Turismo de Berlín. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva, a través de la Agencia Destino Huelva, ha participado un año más en la International Tourism Berlin (ITB), una de las ferias más importantes del sector turístico a nivel global junto con Fitur en Madrid y la World Travel Market de Londres, para promocionar sus "grandes atractivos".

Según informa la Diputación de Huelva en una nota, el fin que persigue la provincia asistiendo a esta feria, que este año ha celebrado su 60 aniversario, es "afianzar" el mercado alemán, "uno de los más importantes y con más potencial de crecimiento de Andalucía".

La institución provincial ha subrayado que el turismo alemán sigue aumentando en crecimiento, siendo después del Reino Unido el más importante que llega a Andalucía y que la provincia de Huelva "ofrece todo que busca el mercado alemán: un turismo de experiencia y sostenible y en el que las carreteras secundarias unen las costas con el interior, disfrutando de atractivos paisajes, gastronomía y cultura".

La Agencia Destino Huelva ha acudido a esta cita en el marco del Plan de Acción y Comercialización aprobado de la mano de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, que tiene presencia en la feria con una superficie de 535 metros cuadrados. La agencia ha estado acompañada también por otras empresas turísticas del sector en Huelva como el grupo hotelero On Hotels.

En el espacio central del expositor andaluz, la provincia ha contado con una zona de trabajo para los profesionales, en la que han estado representadas cerca de 60 empresas andaluzas, que han podido reunirse con los intermediarios del emisor germano para convertir el stand del destino en un auténtico hub de negocio. Huelva ha ofrecido su oferta de turismo de naturaleza y cultural, con el Parque Nacional de Doñana, las playas naturales y protegidas, o la Romería de El Rocío.

La ITB es considerada por los expertos como la principal feria turística a nivel mundial por la "cantidad e importancia" de las empresas, touroperadores y agencias que se dan cita cada mes de marzo en la capital alemana. Este gran foro turístico profesional, reunió en la edición pasada a 5.800 empresas de 170 países. Unas 100.000 personas visitaron el la ITB de 2025, por lo que se reafirma como una de las principales plataformas internacionales para los negocios, la innovación y la creación de redes.

Andalucía ha participado en la ITB 2026 con un expositor propio, con la cofinanciación de Fondos Europeos y la presencia de las ocho provincias, concebida como un espacio abierto dirigido a las experiencias y a la generación de negocio, con un diseño que combina "identidad andaluza, innovación y una clara evolución visual" de la marca 'Surrender to Andalusian Crush'.

La innovación ha sido también parte de la experiencia profesional, ya que se desplegará una aplicación web vinculada a pulseras inteligentes con tecnología NFC para facilitar los contactos comerciales, la gestión de agendas y el intercambio de datos de forma ágil.

Para atraer público al expositor se ha llevado a cabo una campaña de comunicación paralela en diversos enclaves de la feria y, extendiendo la acción más allá del recinto Messe Berlín, se ha realizado un encuentro en un emblemático espacio de la ciudad que congregará a la demanda alemana y la oferta del destino alrededor de la cultura y la gastronomía andaluza. 2025 ha sido el mejor año de la historia en conectividad aérea entre Andalucía y Alemania.

Andalucía recibió más de 1,2 millones de turistas alemanes, un por ciento más que en 2024, que generaron más de 1.692 millones de euros y alcanzaron un gasto medio diario superior a los 154,5 euros. En materia de conectividad, las rutas aéreas entre Alemania y Andalucía sumaron 2,59 millones de pasajeros en ambos sentidos, un 1,9% más que el año anterior. Además, se ofertaron más de tres millones de asientos, un 4 por ciento más que en 2024 y muy por encima de los niveles prepandemia de 2019.

Alemania representa el 8,3 por ciento del total del turismo extranjero que llega a Andalucía y concentra el 10% de los viajes de alemanes a España. La estancia media se situó en 9,1 días, mientras que el 85,9 por ciento de los visitantes alemanes viajaron por ocio y vacaciones. El mercado alemán contribuye a la desestacionalización y el peso de la turoperación, que concentra el 27,9% de las reservas, lo que "refuerza la importancia de agencias y turoperadores como socios clave".