Un proyecto coordinado por la Universidad de Huelva permitirá el uso de vehículos aéreos y marinos en el sector pesquero

Publicado 21/06/2019 19:17:38 CET

HUELVA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de implantar en el tejido empresarial una pesca inteligente y una gestión del litoral basada en la introducción de las nuevas tecnologías, la Universidad de Huelva (UHU) llevará a cabo como socio principal el Proyecto Operativo de Cooperación Transfronteriza entre España y Portugal (Poctep) 'KTTSeaDrones', una iniciativa que consistirá en el diseño y puesta a punto de vehículos autónomos, tanto aéreos como marinos, para el desarrollo económico y sostenible de las ciencias marinas y los recursos pesqueros a través de un equipo hispano-luso multidisciplinar que engloba a tecnólogos y científicos.

El estudio pretende llevar a cabo una evaluación del estado del arte de la pesca mediante vehículos aéreos y submarinos, junto al diseño de sensores y herramientas informáticas, la adaptación técnica de vehículos clónicos, la ejecución de ensayos y la verificación de la tecnología sobre el terreno, ha informado la UHU en una nota.

El proyecto ha sido coordinado por el director de Cátedras Externas de la Universidad de Huelva, Jesús de la Rosa, y es el resultado de numerosos contactos llevados a cabo desde el 2018 con el apoyo del equipo rectoral de la UHU, del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, así como del trabajo realizado por personal investigador y técnico de la Universidad de Cádiz, la Universidad del Algarve y la Universidad de Huelva, entidades que forman parte del Campus de Excelencia Internacional del Mar (Ceimar).

Todas ellas, junto a la empresa Galapaga de Cohimbra, el Ayuntamiento de Isla Cristina y el CT Garum, han hecho posible presentar una idea atractiva e innovadora de la que resultó la consecución del proyecto, siendo la Universidad de Huelva la beneficiaria principal. Los diferentes grupos de investigación que trabajarán conjuntamente en el proyecto han estado implicados previamente en diferentes líneas temáticas relacionadas con la gestión de los recursos piscícolas, el desarrollo de software y la implementación hardware.

El proyecto 'KTTSeaDrones' cuenta con el doctor en Biología, Juan Carlos Gutiérrez Estrada, profesor Titular del área de Tecnologías del Medio Ambiente en el Departamento de Ciencias Agroforestales de la Onubense, como coordinador general de la investigación.

Anteriormente, este docente ha sido responsable de otros estudios relacionados con la gestión de los recursos pesqueros en Chile y el estrecho de Gibraltar, además de desarrollar estancias internacionales en el centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) de Lisboa, en Portugal, así como en el Marine Biology and Ecology Research Centre de la Universidad de Plymouth (Reino Unido).

Para Juan Carlos Gutiérrez Estrada, "en cierto modo, hasta ahora, la Universidad de Huelva había desarrollado su actividad docente e investigadora de espaldas a uno de los principales recursos de la provincia onubense: el mar y la pesca".

Por ello, ha remarcado que "este proyecto debe ser el germen que permita reivindicar el papel que esta institución debe jugar en el futuro de la gestión y manejo de estos recursos", a lo que ha añadido que "la estrategia de este tipo de proyectos transfronterizo se basa en la integración de grupos multidisciplinares de la provincia de Huelva y Algarve, suponiendo un gran avance en la transferencia del conocimiento desde la Universidad de Huelva a la sociedad".

'KTTSeaDrones' cuenta además con el apoyo de numerosas empresas y organizaciones relacionadas con el sector de la pesca, como Aquatic Biotechnology, la Asociación de Armadores de Lepe, la Asociación Isleña de Armadores Pesqueros, la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina, la Asociación para el Desarrollo Pesquero de la Costa Occidental de Huelva, Culmasur S.A., la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (Icaman), Pescatún Isleña S.L., Thalassatech, Trabajos y Técnicas Submarinas, Unión Salazonera Isleña (Usisa), Weendee Technooogy S.L. y el Instituto Español de Oceanografía de Cádiz (IEO).