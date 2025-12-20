El PSOE acusa a David Toscano ante la nueva catalogación de la estación de estar "en contra del patrimonio de Huelva"

El diputado provincial del PSOE de Huelva Juan Salvador Domínguez. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial del PSOE y alcalde de Paterna del Campo (Huelva), Juan Salvador Domínguez, ha apuntado este sábado, tras estimar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "la petición de medidas cautelares en el Contencioso contra la nueva catalogación de la estación" de tren, que con ello "se demuestra que el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano (PP), está en contra del patrimonio de esta provincia y ha pretendido cargárselo para hacerse un palacete, y a la vez hacer favores a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), dando la espalda a los pueblos".

En una nota, Domínguez ha advertido además de que la Diputación de Huelva "ha estado incumpliendo la ley urbanística con el proyecto de rehabilitación del edificio de la antigua estación, ante las presuntas irregularidades relacionadas con la calificación del suelo, la compatibilidad de los usos urbanísticos del terreno y los fines reales de la actuación".

Así, el representante socialista ha señalado que "el proyecto va contra los principios de la propia Diputación, que debería velar por los intereses de todos los municipios y aplicar una discriminación positiva hacia los pueblos más pequeños, en lugar de concentrar recursos en operaciones opacas en la capital", ha añadido.

El diputado socialista ha subrayado que el TSJA se ha pronunciado "tras una denuncia por presuntas irregularidades legales que no parte del Partido Socialista, sino de los propios arquitectos de la Diputación Provincial", lo que, a su juicio, "da aún más gravedad a los hechos".

Según el dirigente socialista, "esta compra de la estación y del Colegio de Ferroviarios ha levantado, desde el primer momento, una seria sospecha de presunto delito urbanístico, marcada desde el principio por la falta absoluta de transparencia", y en esa línea ha criticado que "no se han hecho públicos los detalles de la operación ni existe ningún estudio de viabilidad que justifique el gasto millonario".

Domínguez ha criticado, además que, "pese a que Toscano aseguró que los proyectos de la nueva sede se estaban redactando por los servicios técnicos de la Diputación, la realidad es que se está ignorando a esos técnicos y se están externalizando los trabajos". "Mucho nos tememos que la Diputación de Huelva esté montando un servicio paralelo, que además nos está costando el dinero a todos los onubenses", ha apostillado el diputado socialista.

Para el también alcalde de Paterna del Campo, "toda esta secuencia indica que Toscano está haciendo un uso partidista de la Diputación, utilizándola como si fuera una agencia inmobiliaria del PP, en lugar de gestionar con rigor y responsabilidad el dinero público". "Si David Toscano no tiene nada que esconder, debería dar explicaciones de inmediato", ha añadido.

Por último, Domínguez ha calificado de "gravísimo y escandaloso" que en un edificio que "cuenta con triple protección en el Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios de Interés del PGOU, con grado de Protección Integral No Monumental, y que además forma parte del entorno del BIC 'Muelle Cargadero de Mineral de la Compañía Río Tinto', se haya pretendido impulsar un proyecto de rehabilitación que va frontalmente contra la protección patrimonial que tiene este edificio".