El PSOE acusa a la Junta del "abandono" de las carreteras autonómicas y de las infraestructuras sanitarias de Huelva

El secretario de Organización de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha acusado a la Junta de "la absoluta situación de abandono" de las carreteras autonómicas de esta provincia, así como ha tachado de "mentiras" las "explicaciones y excusas" del PP sobre las "vitales y necesarias" infraestructuras sanitarias.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa el secretario de Organización de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, que ha criticado la "situación gravísima, insostenible y peligrosa" que supone "este abandono absoluto de las carreteras por parte del Gobierno de Juanma Moreno".

En este sentido, se ha referido a la A-476 a su paso por Nerva que "tras el temporal de noviembre permanece cortada y la provincia de Huelva sigue incomunicada con Sevilla en ese punto".

Por otro lado, ha mencionado a la A-494, que une Mazagón con Matalascañas, que, a su juicio, "se encuentra en un estado deplorable y peligroso pese a soportar un enorme volumen de tráfico diario". "Baches por todas partes, asfalto completamente reventado y una situación que se agrava cada vez más con las últimas lluvias", ha apuntado.

Por ello, ha pedido una "actuación integral y urgente" en esta vía, ya que "se trata de la vida de los vecinos y de las vecinas, de la seguridad y de la vida de las personas".

"Ante esta situación de abandono hay un responsable claro que tiene nombre y apellido y se llama Juanma Moreno. Este firme arrastra deficiencias desde hace años, pero especialmente desde 2025 la situación ya es límite, insisto, fruto de la falta del compromiso, de inversión y de la diligencia para gobernar del señor Moreno", ha enfatizado.

Por ello, el socialista ha insistido en que Huelva "no aguanta más ese desprecio", y "necesita un gobierno de Andalucía que mire con justicia a la provincia" y "no necesita más el abandono al que nos tiene sometido el Partido Popular y el presidente de la Junta de Andalucía".

Por otra parte, también ha hablado de la A-483, entre Almonte y El Rocío, "vía clave para la agricultura, para el turismo, con miles de vehículos diarios". Así, ha señalado que "Juanma Moreno en su campaña electoral de 2018 vino a hacerse fotos con familiares de un desgraciado accidente que le costó la vida a varias personas en esa carretera y prometió el desdoble". "Ocho años después, esa carretera sigue en el mismo estado deplorable que estaba en esa situación", ha apuntado.

Por otro lado, Baluffo también ha hablado de la A-434 en Cala, que la ha definido como "una auténtica trampa mortal con promesas incumplidas y cero soluciones reales"; de la carretera autonómica entre Almonte e Hinojos, "donde la Junta ha tenido la desfachatez de arreglar apenas un kilómetro, gastando más en propaganda que en asfalto; o la carretera entre Puebla de Guzmán y Minas de Herrería, "que de un tramo de cuatro kilómetros proyectados y listo para ejecutar, solo se ha actuado sobre uno, el resto, abandonado y sin fecha".

También se ha referido a la carretera de El Granado, "donde los vecinos han tenido que manifestarse por el estado de la vía, que es lo que nos conecta con Portugal, y hoy tienen que sumar 30 minutos más para ir a su centro de salud, para ir al Servicio Andaluz de Empleo o para cualquier servicios básicos".

Así, ha incidido que "mientras que el Gobierno de España está implicado en la solución de los problemas que han aparecido en Matalascañas, Isla Cristina o El Portil, del Gobierno andaluz no sabemos absolutamente nada".

Por ello, ha avanzado, que su formación va a exigir que Juanma Moreno dé explicaciones "urgentes" en el Parlamento de Andalucía sobre "su falta de trabajo, su inacción ante las inundaciones y ante también un tema que preocupa muchísimo que ha sido el colapso sanitario que ha sufrido nuestra provincia durante estas navidades".

Al respecto, Baluffo también se ha referido a la crisis de los cribados de cáncer de mama porque "se siguen sin la cifra real de personas afectadas".

"Así no se puede gobernar a Andalucía, desde el silencio, desde la propaganda y desde la irresponsabilidad de un presidente sobrepasado, sin ganas, sin fuerza y sin dedicarle el trabajo necesario a una comunidad autónoma que necesita 24 horas, 365 días. Juanma Moreno tiene abandonada por completo la provincia de Huelva", ha sentenciado.

INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

En otro orden de cosas, el socialista ha respondido a las declaraciones que realizó este jueves el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, en cuanto a la infraestructuras sanitarias de la provincia. Sobre esta palabras, Baluffo ha subrayado que desde sus formación quedaron "impactados", ya "no solamente por las mentiras, sino sobre todo por las excusas que dio sobre infraestructuras vitales para esta provincia".

En cuanto al Hospital Materno Infantil, Baluffo ha señalado que el popular "volvió a faltar a la verdad", porque "no hay ninguna partida específica para el hospital", sino que "solo aparecen dos millones de euros que son claramente insuficientes para que esta infraestructura comience en este año 2026". "Y sin presupuesto real no hay ni adjudicación posible, ni hay obras, ni hay materno infantil. Y llevamos ocho años esperando", ha apuntado.

En cuanto a las declaraciones sobre los Chares, el socialista ha señalado que supone "un auténtico jarro de agua fría y un mazazo para los onubenses". En cuanto al de Lepe, "una obra que quedó finalizada con un gobierno socialista en septiembre de 2016" y el Gobierno central está trabajando en los accesos porque "el Partido Popular no hizo absolutamente nada cuando ha gobernado en alguna de las instituciones".

En este sentido, durante la rueda de prensa ha mostrado el convenio firmado por el presidente de los populares onubenses, siendo alcalde de Lepe, en 2005, en el que ha asegurado que se indica, "en la cláusula 4", que el Ayuntamiento "se compromete a asumir los gastos de urbanización de esta obra", por tanto, ha apuntado hacía González como "responsable".

Asimismo, en cuanto al Chare de Bollullos, que "sigue paralizado ocho años después con unos terrenos ya desbloqueados por el ayuntamiento", el socialista ha lamentado que González "hablara de una supuesta bajada de natalidad como excusa para que la Junta no haga esta infraestructura".

"Nos parece una auténtica irresponsabilidad y un auténtico engaño a los intereses de los onubenses, y, ocho años después, es absolutamente inadmisible que no se haga absolutamente nada", ha aseverado.

Por otra parte, el socialista ha señalado que el Chare de Aracena "llevaba bastante tiempo avanzado, una obra que además ha sido muy complicada, muy difícil", que el Gobierno de la Junta de Andalucía, cuando gobernaba el Partido Socialista "se comprometió", pero "la empresa paralizó la obra porque entró en concurso de acreedores en 2010, cuando se habían invertido ya seius millones de euros".

Así, ha explicado que tras esto "se comenzó un periplo judicial con demandas cruzadas que impidieron el reinicio de la obra. Y todo esto lo sabe perfectamente el Partido Popular". "Pero ocho años después, el Chare sigue siendo un absoluto fantasma porque la Junta de Andalucía no ha hecho absolutamente nada".

"Pero, además, nos enteramos de que quizás no se va a hacer en el mismo sitio, en un terreno que cuenta con todos los servicios, una obra avanzada y en que se ha invertido seis millones. Quieren empezar de cero una obra que ya debería estar puesta al servicio de los ciudadanos de la sierra. Esto es una auténtica tomadura de pelo", ha aseverado.

Por todo ello, Baluffo ha concluido diciendo que hay un Partido Popular que "no está haciendo absolutamente nada por Huelva, una provincia que no puede seguir más abandonada". "Necesitamos pasos firmes y necesitamos que los proyectos necesarios para nuestra provincia sean una realidad en el menor tiempo posible", ha finalizado.