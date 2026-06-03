El PSOE acusa al PP en la Diputación de Huelva de "consumar su rechazo" a proteger el edificio de la antigua estación

Representantes del PSOE en el Pleno de la Diputación Provincial de Huelva. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reprochado al PP en la Diputación de Huelva el rechazo a la moción socialista que reclamaba la máxima protección patrimonial para el edificio de la antigua estación de tren y "la paralización del proyecto" para ubicar allí un nuevo palacio provincial, así como "la falta de transparencia en esta operación que pone en riesgo uno de los edificios más emblemáticos de Huelva".

Según ha indicado la formación en una una nota de prensa, el diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez, que ha defendido esta moción en defensa del patrimonio histórico, ha calificado la rebaja de la catalogación del histórico edificio como "un atropello arquitectónico en toda regla" con "el único fin de levantar una sede administrativa innecesaria, criticando además la opacidad que rodea a todo el proceso".

En la moción, Manuel Gómez ha exigido la máxima protección patrimonial en la estación de tren como Bien de Interés Cultural (BIC) y un bien patrimonial histórico referente en Huelva capital y en la provincia. "De ahí nuestra petición de que se reactive el expediente y que se paralice esa inversión por parte de la Diputación", ha añadido.

"Construir un nuevo palacio provincial no puede ser una prioridad para esta Diputación cuando la provincia tiene otras necesidades mucho más urgentes", ha criticado tras lo que ha remarcado que el PP con ello "dé la espalda al patrimonio histórico de Huelva".

Por otra parte, el PSOE ha arrancado el compromiso unánime de la institución provincial para agilizar los proyectos del programa 'Tu Diputación Invierte' tras reconocer el PP "errores en el plan", una moción que fue defendida por la diputada provincial Maite Rodríguez, quien exigió explicaciones sobre el estado de los proyectos. Este programa se aprobó en el año 2024 con una dotación de 23 millones de euros y "fue vendido por el Gobierno provincial como 'la panacea' para la agilización administrativa de los ayuntamientos".

Sin embargo, Rodríguez ha criticado que la "realidad" dos años después es "radicalmente distinta", ya que "de aquella promesa solo queda humo", puesto "apenas se han iniciado dos o tres proyectos, y hay algunos que todavía no han comenzado ni la licitación pública".

La diputada socialista ha afeado al Gobierno el "agravio comparativo" con otros planes, ya que es "incomprensible que los fondos del plan 'Tu Diputación Actúa' de este año 2026 ya estén a disposición de los ayuntamientos funcionando de forma ágil, mientras las inversiones prometidas hace dos años siguen atrapadas en un cajón". "Los alcaldes y alcaldesas de la provincia tienen derecho a saber y quieren tener información de qué ocurre con los proyectos de Tu Diputación Invierte", a apuntado.

Por ello, el Grupo Socialista ha valorado el apoyo a esta moción porque "supone reconocer que existían problemas y asumir el compromiso de corregirlos para que las inversiones lleguen cuanto antes a nuestros pueblos".