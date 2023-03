PSOE-A afea a Moreno que "vuelva a esconderse" tras el grupo del PP-A y "no asuma su responsabilidad" con Doñana

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha reprochado este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que "vuelva a esconderse tras su grupo parlamentario y no asuma su responsabilidad" sobre los regadíos en Doñana, con la iniciativa que este viernes ha registrado el PP-A en el Parlamento andaluz.

Se trata de una proposición de ley que supone una "desautorización en toda regla al compromiso de Moreno Bonilla y de su consejero de Sostenibilidad de presentar una nueva norma desde el diálogo con el territorio, los ayuntamientos y el Consejo de Participación de Doñana, como es preceptivo", han denunciado desde el PSOE-A en un comunicado.

El PSOE-A ha sostenido además que el PP "vuelve a sacar este asunto por puros intereses electorales, como hizo el año pasado" con otra proposición de ley "en puertas de las elecciones autonómicas, sin importarle el perjuicio que represente para esta zona", y ha criticado que el PP "opte por volver a llevar al Parlamento el debate, sin diálogo y sin informes jurídicos, buscando hacer ruido y no resolver problemas".

"El debate no debe ser en el Parlamento sin los informes jurídicos preceptivos. Ya está bien de saltarse todas las normas", han exclamado desde el PSOE-A, desde donde han criticado además que Juanma Moreno y el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, "han mentido públicamente, porque llevan meses afirmando que no darían ningún paso sobre los regadíos en Doñana sin acuerdo con el Gobierno de España, cuando la realidad es que no negocian con nadie".

En esa línea, desde las filas socialistas han aseverado que "el PP no ha negociado nada con el PSOE-A sobre los regadíos en el entorno de Doñana, ni con otras administraciones, ni con el territorio, ni con nadie", han enfatizado.

De este modo, el PSOE-A sostiene que desde el PP sólo les "han trasladado su texto, pero nada más, y desconocemos qué han pactado con Vox". "Hoy lo sabremos", ha añadido la dirección socialista sobre los acuerdos a los que han podido llegar PP y Vox para la referida proposición de ley.

El Partido Socialista ha mantenido que "es un gran error volver a tramitar una proposición de ley sobre esto, porque debe ser Moreno Bonilla quien asuma la responsabilidad de tramitar un cambio en la norma desde el Gobierno, y eso debe hacerlo desde la creación de una comisión bilateral o mesa técnica con el Gobierno de España, que también tiene competencias en la cuestión de agua, que es la clave", han remachado los socialistas andaluces.

Han agregado que, como ya expresó el PSOE de Andalucía con ocasión de la proposición de ley sobre Doñana presentada por el PP-A el pasado año 2022, "cualquier modificación o revisión del Plan especial, sea a instancia de una parte o de oficio, requerirá de informe favorable de la Comisión de Seguimiento del Plan y ser dictaminado favorablemente por el Consejo de Participación del Espacio Nacional de Doñana, sin perjuicio, en su caso, de la necesaria evaluación ambiental estratégica y demás trámites establecidos en la legislación ambiental y urbanística", apostillan los socialistas.

Finalmente, para el PSOE-A "es un error actuar de forma unilateral, ya que volverá a traer tensión y pondrá en guardia de nuevo a la Unión Europea contra España y Andalucía, con los riesgos comprobados que tiene para la imagen de Huelva y Doñana".