PSOE de Almonte (Huelva) exige al alcalde que "autorice al Gobierno" a "ejecutar la obra de emergencia" en Matalascañas

Imagen de los graves daños ocasionados por el pasado temporal que barrió Matalascañas en enero. - Rocío Ruz - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El PSOE en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha presentado un escrito solicitando al alcalde, Paco Bella, que "autorice formalmente" al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a "ejecutar la obra de emergencia, de urgente necesidad", en el paseo marítimo de Matalascañas, gravemente afectado tras el fuerte temporal registrado el pasado mes de diciembre, la borrasca 'Francis'.

Así se lo han trasladado, "tras haber comunicado el Ministerio al Consistorio, tanto en la reunión mantenida el pasado 14 de enero como, posteriormente, por escrito registrado el día 21 de enero, su disposición a realizar la actuación necesaria mediante el procedimiento de obra de emergencia, dada la gravedad de los daños y la urgencia de la situación", han indicado los socialistas almonteños en una nota.

Los socialistas han subrayado que el paseo marítimo de Matalascañas presenta un "peligroso" estado de deterioro, con "el desplome de aproximadamente 1,5 kilómetros", lo que "evidencia la magnitud de los daños sufridos". "Una situación que supone un grave riesgo para la seguridad de las personas, además de una amenaza directa para las viviendas y los negocios de la zona, dejándolos en una situación especialmente crítica de cara a la próxima temporada estival, con el consiguiente perjuicio social, económico y turístico para el municipio".

En esta línea, el PSOE de Almonte ha destacado "la disposición del Ministerio a ejecutar, a la mayor brevedad posible, la obra de emergencia destinada a la reparación, consolidación y estabilización de los aproximadamente 1,5 kilómetros afectados", con el fin de "evitar un mayor deterioro, proteger las edificaciones colindantes y garantizar la seguridad pública".

El paseo marítimo de Matalascañas es de titularidad municipal, "por lo que corresponde al Ayuntamiento las competencias necesarias para autorizar cualquier actuación sobre el mismo", han subrayado.

Los socialistas han resaltado que "la ejecución de esta obra por parte del Ministerio "no solo permitiría actuar con la máxima rapidez para evitar un mayor deterioro y garantizar la seguridad pública", sino que, "además, evitaría que el Ayuntamiento quedara comprometido económica y técnicamente durante los próximos diez años, descargando al Consistorio y, por extensión, al propio municipio, de una responsabilidad prolongada que podría afectar gravemente a sus recursos y a su capacidad de gestión futura".

Por todo ello, los socialistas piden al alcalde "que no bloquee una actuación, financiada por el Gobierno de España, que evitaría riesgos para vecinos, negocios y viviendas y liberaría al municipio de una carga económica durante diez años". "Es imprescindible que el Ayuntamiento de Almonte otorgue de manera expresa la autorización necesaria para que el Ministerio pueda llevar a cabo dichas obras con la mayor celeridad posible", han recalcado.