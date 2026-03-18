PSOE califica a Moreno como "el Grinch de Huelva" porque "lleva ocho años quitando a la provincia sus derechos"

El parlamentario andaluz del PSOE por Huelva Mario Jiménez. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Huelva Mario Jiménez ha señalado que la celebración del Consejo de Gobierno de la Junta en la provincia responde exclusivamente a "una estrategia de propaganda electoral", ya que ha definido al presidente, Juanma Moreno, como "el Grinch de Huelva", porque "ha venido durante estos años a quitarle a esta tierra lo que le corresponde, su sanidad pública y sus derechos".

En una nota de prensa, Jiménez ha indicado que el presidente andaluz "no viene a traer soluciones ni inversiones reales", sino que "viene a vender humo, a hacer promesas que no va a cumplir, como ha hecho durante casi ocho años".

"Alguien le habrá tenido que prestar un mapa al señor Moreno para que sepa dónde está Huelva, porque en casi ocho años de gobierno ha demostrado que esta provincia no existe para él", ha aseverado Jiménez, a lo que ha añadido que "no viene a resolver nada, sino a certificar su fracaso".

El dirigente socialista ha señalado que "Huelva ha sido la gran olvidada del Gobierno del Partido Popular: la última en inversión, la última en servicios y la primera en abandono".

En este sentido, ha advertido de que el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles "no es un acto institucional", es "el pistoletazo de salida de la campaña electoral del PP", por lo que ha pedido a la ciudadanía que "no confunda las promesas de un candidato con los compromisos de un presidente que ha incumplido sistemáticamente con esta tierra".

Además, Mario Jiménez ha hecho hincapié en la situación sanitaria de la provincia, calificándola como "la peor de toda Andalucía" y denunciando que Huelva es "la última en inversión sanitaria por el desprecio del Gobierno de Moreno". "Huelva es hoy una provincia donde se enferma y se muere más por culpa de una gestión desastrosa y de unos recortes que están debilitando gravemente la sanidad pública", ha añadido.

El parlamentario ha incidido en que "más de 85.000 onubenses están en lista de espera" y ha criticado "la ausencia de servicios esenciales como una unidad de ictus en el Hospital Juan Ramón Jiménez, lo que obliga a trasladar a pacientes a otras provincias, con el riesgo que eso supone".

Asimismo, ha criticado la gestión del cribado de cáncer de mama, asegurando que el Gobierno andaluz "conocía desde 2023 fallos graves en el sistema y no hizo nada para evitar consecuencias que han sido dramáticas".

Por ello, Jiménez ha criticado el "cinismo" de Moreno al poner este miércoles la primera piedra del Hospital Materno Infantil "tras más de siete años de retraso". "Lo que hoy coloca no es una primera piedra, es la primera valla electoral", ha afirmado, asegurando que esta infraestructura "podría estar ya en funcionamiento desde hace años si no hubiera primado el sectarismo y el revanchismo político del PP".

Por otro lado, ha señalado que el Hospital de la Costa de Huelva está "completamente terminado", pero "sigue cerrado" por la "incompetencia del Partido Popular", que no ha garantizado los suministros básicos necesarios para su apertura. "Si no han sido capaces de abrir un hospital ya construido, quién puede creerse que van a terminar el Materno Infantil", ha cuestionado.

Por último, Mario Jiménez ha apelado a la ciudadanía onubense a "no dejarse engañar" y ha defendido que "solo un cambio político garantizará una sanidad pública digna y el fin del abandono histórico que sufre la provincia". "El futuro de Huelva no puede seguir en manos de quien la ha tratado como la última de Andalucía", ha finalizado.