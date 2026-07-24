PSOE critica que el alcalde de Punta Umbría culpe a los trabajadores municipales de que la ciudad "esté bajo mínimos"

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PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha alertado que "Punta Umbría (Huelva) está bajo mínimos, una situación confirmada por el propio alcalde del municipio, Hernández Cansino, que ha reconocido durante una conversación previa a la presentación de la Feria de la Tapa", un hecho que los vecinos y vecinas "llevan meses denunciando".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, en dicho audio, Hernández Cansino afirmó literalmente que Punta Umbría "tiene más de 100.000 personas y que los empleados municipales muestran poca implicación" porque "ya no cobran la conocida bolsa de vacaciones, insinuando que esa es la causa del deterioro que sufre el municipio".

Para el PSOE de Punta Umbría, "es lamentable que el alcalde responsabilice a los trabajadores municipales del deterioro del municipio en lugar de asumir el fracaso de la gestión de su equipo de Gobierno".

"Es decir según Hernández Cansino, la playa no está preparada porque los trabajadores no se implican; las pasarelas siguen apiladas en numerosas calles por falta de implicación; los contenedores desprenden olores insoportables porque los trabajadores no se implican; los muebles y enseres continúan acumulándose en distintos puntos del municipio por falta de implicación; y el mal estado de las vías públicas también sería responsabilidad de la plantilla municipal", han apuntado desde las filas socialistas.

Para los socialistas, la realidad es "muy distinta". "El problema no son los trabajadores municipales. El problema es la ausencia de planificación, la falta de dirección política y una gestión improvisada que ha convertido las promesas en una sucesión de incumplimientos".

El PSOE de Punta Umbría ha remarcado, además, que hace menos de un año el equipo de Gobierno "presumía de haber aprobado un presupuesto histórico". Sin embargo, en la actualidad, "el propio alcalde asegura que no hay un duro. Si hace unos meses todo era histórico y hoy no queda dinero, alguien tendrá que explicar qué ha ocurrido con las cuentas municipales".

Los socialistas han reprochado que "el llamado gobierno del cambio prometió una Punta Umbría mejor gestionada". "Lo que los vecinos encuentran cada día es una playa sin terminar de acondicionar en plena temporada, calles deterioradas, suciedad, contenedores sin limpiar y un Ayuntamiento que, lejos de asumir responsabilidades, prefiere repartir culpas".

"Cuando un alcalde culpa a sus propios trabajadores del estado del municipio, quizá el problema no sea que Punta Umbría esté bajo mínimos, quizá quien está bajo mínimos sea la capacidad de asumir responsabilidades. Punta Umbría necesita planificación, gestión y responsabilidad política, no excusas", han concluido.