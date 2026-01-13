PSOE critica el "castigo" de la Junta a San Bartolomé (Huelva) "al negarle el tercer médico, el celador y el pediatra"

La parlamentaria andaluza del PSOE por Huelva, Susana Rivas, y el portavoz del PSOE de San Bartolomé de la Torre, Jesús Fernando Peña. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Huelva, Susana Rivas, ha criticado que el Gobierno andaluz "vuelve a darle la espalda y a ningunear, una vez más", a los vecinos y vecinas de San Bartolomé de la Torre, ya que, a su juicio, "ignora reivindicaciones históricas en sanidad, educación y dependencia", puesto que "llevan años reclamando, lo que por justicia le corresponde, como un tercer médico, un pediatra a jornada completa, un celador y el mantenimiento de la ambulancia medicalizada".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Rivas ha subrayado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no solo no escucha", sino que "recorta y degrada servicios esenciales mientras empuja a la sanidad pública al colapso".

La parlamentaria ha remarcado que los presupuestos andaluces de 2026 "vuelven a situar a Huelva como la provincia peor financiada, mientras el Gobierno andaluz destina 4.600 millones de euros a la sanidad privada". "Este es el modelo del PP: menos inversión pública y más negocio privado a costa de la salud de la gente", ha aseverado.

Frente a ello, Susana Rivas ha puesto en valor la propuesta del Gobierno de España, señalando que el nuevo modelo de financiación autonómica anunciado por María Jesús Montero supondría 4.850 millones de euros más para Andalucía. "Con ese dinero se podrían reforzar los centros de salud, la educación pública y la atención a la dependencia, si Moreno dejara de recortar y privatizar", ha enfatizado.

En este contexto, Rivas ha alertado del "grave deterioro" de los derechos sociales, poniendo el foco en la educación inclusiva. "En San Bartolomé de la Torre estamos viendo cómo un menor con necesidades educativas especiales es expulsado de facto del sistema educativo público de su propio municipio por falta de recursos. Es una barbaridad y una vulneración de derechos", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz del PSOE de San Bartolomé de la Torre, Jesús Fernando Peña, ha criticado la actitud del Partido Popular, ya que "últimamente vienen mucho al municipio, pero no a solucionar problemas, sino a sembrar crispación, mentiras y bulos".

"La señora Berta Centeno viene, se baja del coche a 20 metros del Ayuntamiento, lanza acusaciones falsas contra nuestro equipo de Gobierno y se marcha sin hablar con nadie ni escuchar a los vecinos", ha señalado Peña, quien ha defendido la "gestión honesta, cercana y transparente" de la alcaldesa, María Eugenia Limón, y su equipo.

"Los vecinos y vecinas de San Bartolomé no quieren ruido ni confrontación, quieren soluciones. Quieren un tercer médico que les corresponde por población, un celador como tienen otros centros de salud de la provincia, un pediatra los cinco días de la semana y que no se les quite su ambulancia medicalizada", ha subrayado.

Así, Peña ha defendido, además, el apoyo del Ayuntamiento a las movilizaciones vecinales en defensa de la sanidad pública. "Si los vecinos nos piden un autobús para ir a manifestarse por sus derechos, lo vamos a poner siempre. Eso es estar al lado de la gente y no esconderse detrás de mentiras", ha remarcado.

Finalmente, Jesús Fernando Peña ha exigido al PP "respeto, rigor y responsabilidad institucional" y ha advertido de que "en política municipal no vale todo". "San Bartolomé de la Torre merece un trato digno por parte de la Junta de Andalucía y servicios públicos a la altura de sus vecinos", ha concluido.