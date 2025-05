El PSOE critica "la falta de mantenimiento" de las calles de Rociana del Condado (Huelva)

ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Rociana del Condado ha criticado el "lamentable estado" en el que se encuentra la calle ubicada en la zona de El Pastral, una vía cuyo acondicionamiento fue iniciado por el anterior equipo de Gobierno socialista y que "permanece abandonada por el actual gobierno del Partido Popular".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz del PSOE, Rubén Picón, ha señalado que "lo que debería ser una calle en condiciones dignas para los vecinos y vecinas, se ha convertido en una imagen de abandono, con maleza, basura, vallas, e incluso presencia de ratas, en una zona que además cuenta con solares privados y obradores cercanos".

"Una situación inaceptable que pone en evidencia la falta de voluntad política y de responsabilidad del actual equipo de Gobierno municipal", ha añadido el socialista.

Se trata de una obra que correspondía al último Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) gestionado por el PSOE. "El proyecto estaba prácticamente finalizado, y solo restaba la capa de alquitrán, que teníamos previsto ejecutar con fondos propios del Ayuntamiento", ha explicado.

Por ello, ha lamentado que el actual Gobierno del PP haya decidido dejar esta actuación a medias, "demostrando no solo desinterés por el bienestar de los vecinos", sino también "una nula planificación en el mantenimiento de nuestras infraestructuras básicas".

Al hilo de ello, el portavoz socialista ha exigido al alcalde y a su equipo que "retomen de inmediato los trabajos necesarios para terminar esta calle, tal y como se había proyectado", y que "se tomen en serio la responsabilidad de gobernar y mantener nuestro pueblo en condiciones dignas para todos".

"Rociana del Condado no puede permitirse más abandono ni más excusas. Las calles no se arreglan solas, los vecinos y vecinas merecen respuestas, no indiferencia", ha apostillado Picón.