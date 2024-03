PSOE critica que el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva tiene la lista de espera "más alta" de España "con 224 días"

HUELVA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador por el PSOE de Huelva y secretario de Relaciones Institucionales de la Ejecutiva Provincial, Amaro Huelva, ha criticado que la Junta ha convertido al Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital en el centro con "la lista de espera más alta" de España "con 224 días", por ello, ha exigido a la Junta que "deje de desviar fondos a la privada.

En rueda de prensa, el socialista ha lamentado que la sanidad pública en Andalucía es "una vergüenza" porque, a su juicio, la Junta "la está vendiendo a la privada, sin ningún pudor", y "lo está haciendo con todo el descaro del mundo", por lo que "está poniendo en riesgo la salud de los onubenses y los andaluces".

"No son números, son personas e historias. 83.000 onubenses están esperando una cita para que les vea un especialista o para operarse y de ellos, más de 52.000 personas están esperando esa cita en el Hospital Juan Ramón Jiménez. Una cifra vergonzosa en Huelva y en Andalucía puesto que este hospital soporta la lista de espera más alta de España con 224 días", ha aseverado.

En este sentido, el senador ha apuntado como "responsable" de esta situación al presidente de la Junta, Juanma Moreno, porque, en su opinión "está permanentemente esquilmando las arcas públicas para la sanidad privada", ya que el propio gobierno andaluz "ha reconocido que se han incrementado entre junio y diciembre en 17.000 personas las listas que ahora mismo están esperando en Andalucía para ver a un especialista o para operarse".

Por ello, ha exigido al presidente de la Junta que "deje de desviar fondos de la sanidad pública a la privada", puesto que "no puede ser que la partida presupuestaria que más crezca en los presupuestos sea la de transferencias a la sanidad privada en la comunidad andaluza". "No puede ser que en estos momentos solamente esté pensando en curarse quienes más dinero tengan, porque es algo que nosotros pagamos con nuestros impuestos", ha agregado.

Al respecto, ha subrayado que "no vale quitar impuestos a los que más tienen para que los que menos tengan la deficiencia en la sanidad", ya que esta "iguala a todos" y eso "no se lo podemos permitir", porque la Junta "no invierte ni en personal, porque ha eliminado personal sanitario de los hospitales, ni en infraestructuras", y "ese ejemplo lo tenemos en Huelva, por ejemplo, con el Hospital Materno Infantil, que no ha hecho ni un solo movimiento para hacerlo".

"En definitiva, el Hospital Juan Ramón Jiménez, que era una referencia de hospital, hoy es una referencia, pero por las deficiencias y por las largas colas de espera que tiene. Eso solo tiene un responsable, que es el presidente de la Junta de Andalucía", ha finalizado.