El PSOE critica que los onubenses pagan desde este lunes "una subida de entre 50 y 150 euros del IBI"

HUELVA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha criticado que desde este lunes, 15 de septiembre, los vecinos de Huelva "han empezado a pagar en sus recibos la subida del 15% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) aprobada en solitario por el Partido Popular en julio de 2024 y ratificada en octubre gracias al voto de calidad de la alcaldesa, Pilar Miranda, que cuenta doble en caso de empate".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Francisco Baluffo, ha subrayado que esta decisión "nunca ha contado con una mayoría política real", ya que "se ha impuesto de espaldas a la ciudadanía" y ha recalcado que se trata de "una medida que contradice de manera frontal el compromiso electoral del PP, que prometió bajar impuestos".

"Ese compromiso electoral ha resultado ser una mentira más de Pilar Miranda, que pasará a la historia como la alcaldesa del sablazo fiscal", ha afirmado.

Por ello, el portavoz socialista ha criticado que "este esfuerzo extra que se le exige a los ciudadanos no se ha traducido en más servicios públicos ni en barrios cuidados". "Solo se ha hecho para despilfarros: 153.000 euros en catering, 72.000 en un todoterreno de lujo con siete plazas y diez millones de euros en publicidad y propaganda en solo dos años para intentar lavar su imagen", ha aseverado.

Al respecto, Baluffo ha asegurado que la alcaldesa "ya está absolutamente retratada por todos los vecinos de Huelva y ya no puede engañar a nadie", pero ha insistido en que "no se trata de cálculos, sino de recibos reales que han llegado a los hogares de Huelva".

Así, ha detallado varios recibos de vecinos de Huelva que muestran "el incremento del IBI" en "Isla Chica, donde un vecino ha pasado de pagar 315,11 a 363,59 euros (50 euros más); en Los Rosales, de 274,45 a 316,67 euro (42 euros más); en La Florida, de 814,19 a 939,45 euros (125 euros más); en La Hispanidad, de 274,80 a 317,07 euros (42 euros más); en la avenida Andalucía, de 359,28 a 414,56 euros (55 euros más); y en el barrio de Zafra, de 324,61 a 374,55 euros (50 euros más)".

"UNA CASCADA DE SUBIDAS DE IMPUESTOS"

El portavoz socialista ha subrayado que la alcaldesa "ha engañado a los onubenses", porque "construyó su campaña electoral sobre la mentira de que iba a bajar impuestos y lo único que ha hecho ha sido meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos para pagarse sus caprichos".

Por ello, Baluffo ha asegurado que las familias, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos "han tenido que soportar una auténtica cascada de subidas de impuestos" durante los dos años de gobierno de Pilar Miranda.

Así, desde el PSOE se ha habla de "un castigo directo a las familias trabajadoras de nuestra ciudad", ya que ha señalado que "en octubre de 2023 se subió el agua a bares y peluquerías en un 40% con el voto de calidad de la alcaldesa, en diciembre de 2023 se han eliminado 17 bonificaciones, lo que ha supuso en la práctica la subida del IBI, del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y del Impuesto a los Vehículos de Tracción Mecánica".

"En ese mismo pleno se recuperaron las tasas por licencias de apertura. En enero de 2024 se aprobó la subida de la plusvalía al máximo legal permitido. En mayo de 2024 se ha subido de nuevo el precio del agua en un 28%, otra vez gracias al voto de calidad de Pilar Miranda. Y en julio de 2024 aprobaron la subida del 15% en el IBI, ratificada definitivamente en octubre con el voto de calidad de la alcaldesa", ha insistido.

Ante ello, el socialista ha enfatizado que Pilar Miranda "se ha convertido en la alcaldesa que ha subido todos los impuestos", toda vez que ha calificado esta política de "auténtico varapalo para la economía de la gente corriente, de quienes levantan la persiana de su negocio cada mañana o de quienes ya tienen dificultades para llegar a fin de mes".

Así, el portavoz socialista ha contrapuesto la gestión del PP con la del anterior gobierno socialista liderado por Gabriel Cruz, que "no solo no subió ni un solo impuesto en ocho años, sino que aplicó bonificaciones que redujeron la presión fiscal en cuatro puntos". "Por tanto, hay otra manera de gobernar pensando en la gente, en las familias que peor lo están pasando y que no se merecen que se les meta la mano en el bolsillo para financiar caprichos de la alcaldesa", ha afirmado.

MOCIÓN AL PLENO

En otro orden de cosas, el Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción para el próximo Pleno con "cinco compromisos concretos" y esperan recibir el respaldo de todos los grupos políticos para que la alcaldesa "rectifique esta injusta política fiscal".

Así, los socialistas piden "revertir la subida del 15% del IBI aprobada en 2024; impulsar una bajada masiva de los impuestos municipales, priorizando a familias, pymes y autónomos; recuperar las bonificaciones eliminadas en 2023 en el IBI, IAE, ICIO y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica; eliminar las tasas por licencia de apertura y primera actividad para favorecer a quienes quieren emprender en Huelva; y Abrir un proceso de diálogo con los grupos políticos y los agentes sociales y económicos para definir un modelo fiscal justo, progresivo y sostenible".

"Huelva no necesita más subidas de impuestos, sino un gobierno municipal que respete a sus vecinos, que cuide sus barrios y que entienda que cada euro que sale del bolsillo de los onubenses debe convertirse en servicios públicos de calidad, en limpieza y en oportunidades para esta ciudad", ha concluido Baluffo.