PSOE critica que PP pretende "rebajar la protección" de edificios históricos de Huelva "a toda prisa y en pleno verano"

El secretario general del PSOE de Huelva capital, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Huelva capital, Enrique Gaviño, ha acusado este lunes al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva de impulsar "una de las decisiones urbanísticas más importantes del mandato" con "la menor transparencia posible, a toda prisa y sin participación", al llevar al Pleno municipal de este martes una modificación de las normas de protección del patrimonio histórico.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Gaviño ha indicado que supone "una rebaja las garantías de conservación de edificios emblemáticos de la ciudad y abre la puerta a actuaciones que hoy encuentran importantes limitaciones".

Durante una comparecencia al Ayuntamiento, Gaviño ha criticdo que el Partido Popular llevará este martes al Pleno la modificación de la normativa de protección del Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios de Interés del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una reforma que, a juicio del PSOE, "reduce las garantías de protección del patrimonio histórico de la ciudad".

El dirigente socialista ha cuestionado además que el equipo de Gobierno impulse de urgencia una modificación de un PGOU con 27 años de antigüedad, cuando el propio Ayuntamiento ya ha presentado el avance del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), donde considera que deberían debatirse y aprobarse estas normas "con todas las garantías, participación y consenso".

Además, ha criticado que el PP haya optado por llevar el expediente al último Pleno del curso político, a las puertas de agosto y del inicio de las Colombinas, para "someter posteriormente la información pública durante el mes vacacional, dificultando que la ciudadanía, los colectivos patrimonialistas y los expertos puedan conocer y analizar una modificación de enorme trascendencia para el futuro de Huelva".

Además, el secretario general ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista votará en contra de este expediente en el Pleno del Ayuntamiento de Huelva.

UNA REFORMA "CON PRISAS Y SIN LOS INFORMES PRECEPTIVOS"

El dirigente socialista ha señalado que el patrimonio histórico constituye una de las principales preocupaciones de los onubenses y ha defendido que cualquier modificación de las normas que lo regulan debe hacerse "con toda la exquisitez, desde el consenso, la transparencia y la participación".

Sin embargo, ha criticado que la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y su equipo de Gobierno hayan optado por una tramitación "precipitada y casi a escondidas", pese a que el propio Ayuntamiento ya está elaborando el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), donde, según ha defendido, "deberían incorporarse estas normas de protección".

Gaviño ha advertido además de que el expediente presenta "importantes deficiencias jurídicas", ya que, según recogen los informes municipales, "todavía no cuenta con todos los informes preceptivos, entre ellos el pronunciamiento del órgano ambiental de la Junta de Andalucía".

"Lo han avisado los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento. No están todos los informes necesarios para tramitar una modificación de esta importancia y, aun así, el Partido Popular decide seguir adelante. En lugar de esperar y hacer las cosas bien, prefiere correr. Y eso nos obliga a preguntarnos qué necesidad existe de hacerlo así y, sobre todo, qué quieren esconder", ha señalado.

De este modo, el secretario general del PSOE de Huelva capital ha asegurado que detrás de un lenguaje técnico "se esconde una modificación muy profunda del régimen de protección de los edificios históricos de la ciudad".

Así, ha explicado que la nueva regulación permitirá "actuaciones mucho más agresivas sobre inmuebles protegidos, incluyendo vaciados interiores, incrementos de volumetría, reconstrucciones y, incluso, determinadas demoliciones de carácter excepcional". "Al final, lo que se está haciendo es reducir la protección del patrimonio histórico de Huelva. Entendemos que las normas deben evolucionar, pero no hasta el punto de permitir destruir aquello que precisamente se pretende proteger", ha afirmado.

En este sentido, ha advertido de que la reforma afectará a edificios tan representativos como la Casa Díaz Hierro, la antigua estación de tren, el Colegio Ferroviario, el edificio de Correos, Villa Rosa, la antigua Prisión Provincial, la Escuela de Arte León Ortega o el Barrio Obrero.

"FACILITAR ACTUACIONES SOBRE LA ANTIGUA ESTACIÓN"

Durante su intervención, Gaviño ha mostrado su preocupación por el hecho de que esta modificación general de las normas de protección pueda responder, en realidad, a "una operación urbanística concreta". El dirigente socialista ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía paralizó cautelarmente la rebaja del nivel de protección de la antigua estación de tren, impulsada por el Partido Popular para facilitar el proyecto promovido junto a la Diputación Provincial.

"Mucho nos tememos que esta modificación de las normas de protección del patrimonio lo que pretenda sea rebajar esa protección, liberalizarla y suavizarla para permitir el proyecto actual en la antigua estación de Renfe. Y eso supondría poner en riesgo todo el patrimonio de Huelva para facilitar una jugada individualizada que responde exclusivamente a los intereses del Partido Popular", ha manifestado.

Por ello, Gaviño ha subrayado que la sucesión de acontecimientos "justifica plenamente" que se pidan explicaciones públicas sobre "los verdaderos objetivos de esta reforma".

El secretario general del PSOE de Huelva capital ha reclamado al equipo de Gobierno la retirada inmediata del expediente y ha defendido que cualquier modificación de las normas de protección del patrimonio "se integre dentro de la tramitación del nuevo PGOM, mediante un amplio proceso de participación en el que intervengan colegios profesionales, universidad, asociaciones patrimonialistas, expertos y ciudadanía".

"Algo tan relevante como las normas que protegen nuestro patrimonio debe hacerse desde el consenso, de forma ordenada y con la máxima participación. No puede hacerse ocultándolo en pleno verano y aprovechando que la atención pública disminuye", ha afirmado.

Para concluir, Gaviño ha advertido de que "el patrimonio de Huelva no pertenece al Partido Popular ni a Pilar Miranda, sino a todos los onubenses", por lo que ha exigido al equipo de Gobierno que "abandone una forma de actuar" que, a su juicio, "pone en riesgo algunos de los edificios más importantes de la ciudad para favorecer intereses particulares".