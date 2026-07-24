El PSOE critica que vecinos de la calle Grulla de Huelva "llevan casi un mes atrapados por la avería del ascensor"

Representantes del PSOE con los vecinos de las viviendas municipales de la calle Grulla. - PSOE

HUELVA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha criticado la situación "absolutamente indignante" que están sufriendo las 26 familias que residen en el número 3 de la calle Grulla, en la barriada de Marismas del Odiel, un edificio de titularidad municipal cuyos vecinos "llevan ya casi un mes sin ascensor debido a una avería cuyo coste de reparación asciende a apenas 3.000 euros y que, pese a ello, el Ayuntamiento sigue sin solucionar".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, han sido los propios vecinos, "ya desesperados por la falta de respuestas del equipo de Gobierno de Pilar Miranda", solicitaran ayuda a los socialistas.

Durante la visita, los socialistas pudieron comprobar cómo la avería está "condicionando gravemente" la vida cotidiana de decenas de personas que viven en un inmueble de siete plantas, entre ellas "vecinos de edad avanzada, personas con movilidad reducida, pacientes con enfermedades cardíacas, leucemia, Alzheimer o recién operados, además de familias con bebés que tienen enormes dificultades para subir y bajar los carritos por las escaleras".

"Muchos de ellos llevan semanas sin poder salir de sus viviendas. Algunos han dejado de acudir a consultas médicas, otros permanecen encerrados porque físicamente les resulta imposible bajar y volver a subir las escaleras, mientras que incluso el reparto de bombonas de butano o de otros suministros básicos se ha convertido en un problema diario", han explicado los socialistas.

Así, desde el PSOE consideran "incomprensible e inaceptable" que "una situación de esta gravedad se prolongue durante semanas en un edificio cuya conservación corresponde al propio Ayuntamiento de Huelva".

El secretario general del PSOE de Huelva capital, Enrique Gaviño, trasladó personalmente a los vecinos el apoyo de su partido. "Nos parecía casi increíble que unos vecinos de Huelva estuvieran viviendo una situación así en un edificio que es propiedad del Ayuntamiento. Hablamos de personas que llevan semanas sin poder hacer una vida con la mínima normalidad y dignidad. Esto es un atentado contra la dignidad de quienes viven aquí", ha señalado.

El dirigente socialista ha criticado que el Ayuntamiento "no haya actuado" pese a tratarse de una reparación cuyo importe es "mínimo para una administración municipal" y ha recordado que "la responsabilidad del mantenimiento corresponde exclusivamente al propietario del inmueble".

"No es admisible que por una reparación de apenas 3.000 euros haya vecinos mayores, personas enfermas o con discapacidad encerradas en sus propias casas. El Ayuntamiento les está demostrando que no les importa, que no tiene sensibilidad y que no considera prioritaria una situación que debería haberse resuelto hace semanas", ha afirmado, toda vez que ha anunciado que el PSOE va a exigirle explicaciones a la alcaldesa para que "se depuren responsabilidades por lo ocurrido".

"VECINOS ENCERRADOS EN SUS PROPIAS VIVIENDAS"

Durante la visita, el presidente de la comunidad de vecinos explicó que la situación es "cada vez más desesperada". Según relató, en el edificio viven personas de entre 70 y 85 años que "ya no pueden bajar a la calle, vecinos con graves enfermedades, personas recién operadas del corazón, una residente con Alzheimer que lleva semanas sin salir de casa o familias con niños pequeños que deben bajar los carritos por las escaleras varias veces al día".

Además, ha criticado que el Ayuntamiento no les ha ofrecido "ninguna solución pese a las numerosas gestiones realizadas". Los vecinos recuerdan que el edificio pertenece al Ayuntamiento y consideran "incomprensible" que la administración municipal "continúe derivando responsabilidades mientras la situación se agrava cada día".

Otro de los residentes afectados, enfermo de leucemia y con problemas respiratorios, explicó que tanto él como su mujer "apenas pueden subir las escaleras hasta su vivienda, situada en la sexta planta, teniendo que detenerse en cada tramo por las dificultades físicas que padecen".

El PSOE considera "especialmente grave" que durante todo este tiempo "ni la alcaldesa, Pilar Miranda, ni ningún miembro del equipo de Gobierno hayan dado la cara" visitando el edificio para conocer personalmente la situación de las familias afectadas.

Los socialistas han lamentado que, mientras los vecinos permanecen "prácticamente encerrados en sus viviendas" por una avería "cuya reparación corresponde al Ayuntamiento", el equipo de Gobierno "continúe sin ofrecer soluciones ni asumir su responsabilidad como propietario del inmueble".

"Esta situación refleja la absoluta falta de sensibilidad del Gobierno municipal hacia unas familias que únicamente reclaman poder hacer una vida normal y disponer de un servicio básico en unas viviendas que pertenecen al propio Ayuntamiento", ha criticado.

Por ello, el PSOE exige la "reparación inmediata" del ascensor y ha reclamado al equipo de Gobierno de Pilar Miranda que "deje de mirar hacia otro lado" y "garantice unas condiciones de habitabilidad dignas a los vecinos de las viviendas municipales de la calle Grulla".