El PSOE destaca la inversión de "casi 12 millones del Gobierno de España" para rehabilitar la antigua cárcel de Huelva

HUELVA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha puesto en valor la aprobación por parte del Gobierno de España de una inversión de casi 12 millones de euros (11,9) para la rehabilitación del edificio de la antigua cárcel, situado en el barrio de Isla Chica, un proyecto que supondrá "un antes y un después para la ciudad" y que permitirá "abrir este espacio a la ciudadanía, generando nuevas oportunidades culturales, sociales y de convivencia para miles de onubenses".

Según ha indicado en una nota, estos fondos los aporta el Ministerio de Hacienda y se enmarcan en la convocatoria de ayudas del Plan EDIL --antigua Edusi--, dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Esta inyección económica del Gobierno central al Ayuntamiento de Huelva permitirá ejecutar una inversión pública total de más de 14 millones de euros para "abrir este espacio a la ciudadanía y convertirlo en motor de transformación social, cultural y urbana".

El secretario general del PSOE de Huelva capital y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha recalcado que "este anuncio demuestra, una vez más, que el Gobierno socialista cumple con Huelva, mientras el PP y Pilar Miranda solo se dedican a confrontar".

En este sentido, Gaviño ha señalado que "sin la financiación del Gobierno de España, este proyecto sería únicamente humo". Para el dirigente del PSOE, "la realidad es que los recursos que van a hacer posible esta gran transformación urbana llegan de la mano de un Gobierno comprometido con Huelva, y no de quienes se dedican únicamente a la propaganda".

Asimismo, ha puesto en valor el impacto de la inversión, señalando que "estamos hablando de un proyecto que le va a devolver a los vecinos de Isla Chica y a toda Huelva un espacio emblemático que llevaba demasiado tiempo abandonado".

Finalmente, el dirigente socialista ha instado a la alcaldesa "a dejar de confrontar con el Gobierno de España y a reconocer que este proyecto es posible gracias a los 12 millones que aporta el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Eso es lo que significa gobernar: traer soluciones y un futuro real para Huelva".