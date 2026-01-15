El PSOE destaca la "voluntad" del Gobierno de actuar en Matalascañas (Huelva) "frente a la confrontación del alcalde"

El parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva Mario Jiménez, este jueves en Cartaya. - PSOE DE HUELVA

CARTAYA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva Mario Jiménez ha destacado este jueves que el Ministerio para la Transición Ecológica "se comprometió" en la reunión con el Ayuntamiento de Almonte a invertir lo que sea necesario" para abordar actuaciones y "restaurar un kilómetro y medio del paseo marítimo de Matalascañas en tiempo récord" y "para intervenir también en la costa y poner en marcha los elementos de protección" frente "al desprecio, la confrontación, la bronca, el enfrentamiento que representa el alcalde de Almonte, Francisco Bella".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas en Cartaya, donde Jiménez ha lamentado que el alcalde de Almonte "se está alineando con la derecha para combatir al gobierno de Pedro Sánchez, poniendo en peligro la infraestructura de su municipio y comprometiendo la imagen de Matalascañas como oferta turística".

En este sentido, el socialista ha dicho a los almonteños que Bella es "un estorbo para resolver los problemas" de su municipio porque "no está colaborando, porque no está aportando, porque no quiere soluciones" sino que "quiere bronca y confrontación".

"Ayer vimos de nuevo el ejemplo de la buena política y de la mala política. De la buena política, la que representa el Gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, que de manera inmediata, en un tiempo récord, se comprometió a actuar de manera inmediata y a realizar el aporte de arena necesario para garantizar la protección de esa playa, así como actuar también y garantizar las cuestiones de depuración de agua en Matalascañas y nos encontramos lo peor de la política; el desprecio, la confrontación, la bronca, el enfrentamiento que representa el alcalde de Almonte".

Jiménez se ha preguntado "dónde están las actuaciones de la Junta de Andalucía, que no ha dado la cara ni se ha comprometido absolutamente a nada" mientras "el gobierno de España sí lo ha hecho" lo que, ha subrayado, supone "el ejemplo de la buena política". "Con una voluntad del Gobierno Socialista, porque el PSOE de Huelva se ha puesto a la cabeza en la solución de ese problema y el Partido Socialista en Almonte lo ha reclamado y así se ha atendido, porque es de justicia, por parte del Gobierno de España".

Finalmente, Jiménez ha dicho que el alcalde de Almonte "tiene la mano tendida del Gobierno de España", por lo que le ha pedido "que no la muerda, que la coja, para actuar inmediatamente" y "resolver ese problema", algo "importantísimo" porque "estamos ya a la puertas de la campaña turística y Matalascañas tiene que estar en perfecto estado de revista", toda vez que ha afirmado que "si es por el Gobierno de España va a estarlo".

"Por lo que vemos hasta ahora, ni para resolver la situación de la costa en Matalascañas, ni los problemas de depuración de Almonte, Bella demuestra hasta la altura de lo que necesita ese municipio. Y de nuevo lo vemos aliado, entregado a las estrategias del Partido Popular para atacar al Partido Socialista", ha concluido.