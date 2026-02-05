El PSOE dice que "el PP vuelve a engañar a Huelva" y califica de "estafa política" el "bloqueo" del Materno Infantil

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA
HUELVA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha afirmado este jueves que "el PP ha vuelto, una vez más, a engañar a la provincia de Huelva" tras conocerse una nueva suspensión de la adjudicación de las obras del Hospital Materno-Infantil, un proyecto "vital y urgente" para la atención sanitaria de mujeres y niños en toda la provincia.
Baluffo ha asegurado que "esto ya no es un retraso, esto empieza a parecerse demasiado a una estafa política", acusando al PP de "actuar con premeditación". "El Hospital Materno-Infantil estaba redactado, consensuado con los profesionales y listo en 2018. Era un proyecto de máximos, un hospital independiente para toda la provincia. Llegó Juanma Moreno a la Junta y lo primero que hizo fue cancelarlo conscientemente. No para mejorarlo, sino para no hacerlo", ha aseverado.
El dirigente socialista ha criticado que "ocho años después" el hospital "sigue guardado en un cajón, mientras el Gobierno andaluz lleva dos legislaturas mintiendo, anunciando lo que sabe que no va a cumplir y ganando tiempo para que el hospital no vea nunca la luz", ha indicado en una nota.
Baluffo ha subrayado que "la falta de voluntad política queda clara en los presupuestos de la Junta de Andalucía", donde "no existe ni una sola partida específica para el Hospital Materno-Infantil". "Cuando un gobierno quiere hacer algo, pone el dinero. Cuando no quiere hacerlo, sustituye el presupuesto por titulares. Y de titulares vamos sobrados, pero de euros no hay ni uno", ha añadido.
Además, ha calificado como "la trampa más miserable" del PP el "cambio de denominación de Hospital Materno-Infantil por una supuesta 'Área Materno-Infantil'". "Un área no es un hospital. Un área puede ser cualquier cosa: un pasillo, un módulo o una redistribución. No garantiza recursos, ni personal, ni especialidades. Nosotros no queremos un parche, queremos un hospital con todas las letras", ha recalcado.
Respecto a la nueva paralización del proceso de adjudicación por un segundo recurso empresarial, Baluffo ha señalado "directamente a la incompetencia de Moreno". "No son capaces ni de hacer un pliego de licitación en condiciones. Dos recursos, dos suspensiones. Esto tiene un nombre y es incompetencia", ha manifestado.
El secretario de Organización del PSOE de Huelva también ha señalado a los que considera "cómplices necesarios" de esta situación en la provincia. "En primer lugar, al presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González", a quien ha acusado de "vender humo semana tras semana sin dar nunca explicaciones". "Tiene que explicar por qué se cargaron el proyecto de 2018, por qué no hay presupuesto y por qué quieren colarnos un área en lugar de un hospital. Su silencio no es casual, es complicidad", ha dicho.
Asimismo, ha criticado la actitud de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, por "callar, esconderse y anteponer los intereses de su partido a los de la ciudad". "En vez de defender a Huelva y estar al lado de las movilizaciones por la sanidad pública, prefiere rendir pleitesía a Moreno", ha enfatizado.
Baluffo ha enmarcado esta situación en una política sanitaria "claramente dirigida a debilitar la sanidad pública", subrayando que "tras ocho años de gobierno del PP siguen sin abrirse o sin existir los chares de Lepe, Aracena y Bollullos, mientras se deriva dinero público a la sanidad privada". "El objetivo es saturar la pública para empujar a la gente a contratar seguros privados".
Por último, el dirigente socialista ha asegurado que "hoy en Huelva y en Andalucía, votar al PP es votar contra la sanidad pública, contra el Hospital Materno-Infantil, contra los chares y, en definitiva, contra los intereses de los onubenses y las onubenses". "Nosotros lo decimos alto y claro: queremos un hospital, queremos presupuesto y queremos hechos. Ya está bien de propaganda", ha concluido.