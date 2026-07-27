PSOE exige la apertura del Chare de Lepe (Huelva) y advierte de que la población "ya no soporta más incumplimientos"

Chare de Lepe (Huelva). - PSOE DE HUELVA

LEPE (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

Los alcaldes, alcaldesas y representantes socialistas de la Costa Occidental de Huelva han exigido a la Junta de Andalucía la apertura "inmediata" del Chare de Lepe y han advertido de que "la ciudadanía ya no soporta más propaganda ni incumplimientos del presidente andaluz, Juanma Moreno".

Así lo ha puesto de manifiesto el alcalde de San Silvestre de Guzmán, José Alberto Macarro, en nombre de todos ellos, aseverando que "los vecinos y vecinas de la comarca no necesitan más titulares ni más promesas, sino un hospital abierto y prestando asistencia sanitaria", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Según ha indicado José Alberto Macarro, "resulta incomprensible que la Junta pretenda vender como un éxito haber terminado una primera fase de acondicionamiento de un edificio que lleva una década completamente construido y que debería estar ya abierto y funcionando".

"Cada nuevo anuncio del Gobierno de Moreno confirma una realidad incontestable, el hospital sigue cerrado y los ciudadanos continúan desplazándose para recibir una atención sanitaria que deberían tener garantizada en su propia comarca", ha afirmado.

José Alberto Macarro ha recordado que el Gobierno de España ya cumplió con la ejecución de la carretera de acceso, eliminando el "principal argumento" que durante años utilizó la Junta para "justificar la inactividad de esta infraestructura sanitaria". "Ya no existen excusas. El acceso está terminado, el edificio está construido y corresponde exclusivamente a la Junta de Andalucía culminar su equipamiento, dotarlo de profesionales y abrir sus puertas de manera inmediata".

"Llevamos años asistiendo a visitas institucionales, fotografías, anuncios y nuevas fechas que nunca terminan de cumplirse. Lo único que no llega es la apertura efectiva del hospital. Ahora se anuncia una apertura para finales de año, pero esa promesa no deja de ser una nueva promesa incumplida. Lo que queremos son hechos, no anuncios vacíos", ha dicho.

Por ello, ha exigido la Junta de Andalucía que abandone definitivamente la propaganda y haga pública una planificación concreta con fechas cerradas para la apertura completa del Chare, "acompañada de la contratación del personal sanitario, la dotación del equipamiento necesario y la puesta en funcionamiento de todos los servicios previstos".

Asimismo, ha recriminado al Ayuntamiento de Lepe, gobernado por el PP, "no estar a la altura" de las obligaciones que le correspondían respecto a las acometidas municipales necesarias para la puesta en funcionamiento del centro, "contribuyendo a prolongar una situación absolutamente injustificable".

A juicio de los representantes socialistas, "el PP, con Moreno a la cabeza en el Gobierno andaluz, está sometiendo a la Costa Occidental a un castigo sanitario inaceptable". "Estamos hablando de una infraestructura diseñada para atender a casi 100.000 personas, una población que además se multiplica durante los meses de verano, y que continúa cerrada mientras la sanidad pública soporta listas de espera, saturación y falta de recursos".

José Alberto Macarro ha criticado igualmente que "la política sanitaria del PP está apostando por desviar recursos hacia la sanidad privada mientras mantiene cerrada una infraestructura pública que ya debería estar salvando miles de desplazamientos y mejorando la calidad asistencial de toda la comarca".

"Es un auténtico despropósito que se sigan destinando importantes cantidades de dinero público a conciertos sanitarios mientras un hospital completamente construido permanece sin prestar servicio. La Junta tiene que explicar por qué los vecinos de la Costa Occidental siguen esperando un derecho que debería estar garantizado desde hace muchos años", ha espetado.

"Los vecinos de Lepe, Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, La Redondela, San Silvestre de Guzmán, Villablanca, Sanlúcar de Guadiana y del conjunto de la Costa Occidental no pueden seguir siendo tratados como ciudadanos de segunda. Ya no caben más anuncios ni más excusas. Lo que exigimos es que el hospital abra de una vez por todas y que la sanidad pública ocupe el lugar que merece", ha concluido José Alberto Macarro.