El PSOE exige explicaciones "inmediatas" en el Parlamento por el "peligro extremo" de las obras en la A-483 (Huelva)

Representantes del PSOE en una visita a las obras de la A-483. - PSOE DE HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía va a solicitar la comparecencia "inmediata" de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, para que dé explicaciones por la situación de "peligro extremo" en la que se están desarrollando las obras del tercer carril en la A-483, una vía clave que conecta Almonte, El Rocío y Matalascañas y por la que circulan diariamente miles de personas.

Así lo ha anunciado el parlamentario andaluz y portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Mario Jiménez, quien ha criticado "la absoluta irresponsabilidad del Gobierno de Juanma Moreno al permitir que una obra largamente prometida y que ha tardado más de siete años en arrancar se esté ejecutando en unas condiciones que ponen en gravísimo peligro la seguridad vial", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

En este sentido, Jiménez ha advertido de que "no solo se llega tarde", sino que "cuando se actúa no se hace ni como se prometió ni con garantías mínimas de seguridad", toda vez que ha subrayado que "el estado actual del firme, la estrechez de la vía y la falta de un plan de seguridad convierten esta carretera en una auténtica trampa para los conductores".

El dirigente socialista ha enmarcado esta situación en "el abandono generalizado" de la red viaria de la provincia, al tiempo que ha insistido en que "de los 2.200 kilómetros de carreteras que existen en Huelva, el 85% dependen de gobiernos del Partido Popular, tanto de la Junta de Andalucía como de la Diputación, y el resultado es una movilidad absolutamente tercermundista".

Además, ha alertado de que los recientes temporales "solo han terminado de agravar años de dejadez y falta de mantenimiento", situando a la A-483 como "el ejemplo más grave de esta política de abandono", justo cuando se aproxima un periodo de tráfico intensísimo vinculado a la Romería del Rocío y, posteriormente, a la campaña de verano hacia la costa.

"El Partido Popular pretende que esta situación se prolongue durante los tres años que durarán las obras, obligando a la ciudadanía a jugarse la vida cada día. No lo vamos a consentir", ha afirmado Jiménez, quien ha exigido la activación "inmediata" de un plan de seguridad extraordinario, incluyendo "un asfaltado provisional urgente que garantice condiciones mínimas de circulación mientras duren los trabajos".

Asimismo, el parlamentario socialista ha criticado "el silencio" del alcalde de Almonte, Paco Bella, al que ha acusado de mantener una "actitud cómplice e intolerable". "El alcalde debería estar defendiendo a sus vecinos y vecinas, no guardando silencio para no molestar a su partido", ha señalado, responsabilizando directamente tanto al presidente de la Junta como al regidor almonteño de "cualquier desgracia que pueda ocurrir en esta carretera".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Almonte, El Rocío y Matalascañas 'Pepe Villa', Macarena Robles, ha recordado que el PSOE ya advirtió del peligro desde el inicio de las obras y que el pasado mes de octubre se aprobó por unanimidad una moción en el Ayuntamiento reclamando medidas urgentes de seguridad que "han sido ignoradas".

Robles ha descrito una vía "trillada, molida y llena de boquetes, agravada ahora por la estrechez provocada por las obras, sin márgenes de seguridad ni vías de escape ante cualquier incidencia". "Son cientos y cientos de personas las que se ponen en peligro cada día, y miles las que lo harán durante la Romería y el verano", ha alertado.

Por todo ello, los socialistas han exigido al Gobierno andaluz que actúe de "manera inmediata, que deje de poner en riesgo a la ciudadanía y que cumpla, de una vez por todas, unas promesas electorales que llegan tarde y mal, mientras se juega con la seguridad de toda una comarca".