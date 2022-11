PSOE exige que la Junta cumpla el Plan Itínere porque la mitad de municipios de Huelva "tienen los caminos por arreglar"

BEAS (HUELVA), 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha exigido este lunes a la Junta de Andalucía que cumpla con el plan Itínere del año 2019 porque "casi la mitad de los municipios beneficiarios de la provincia siguen con sus caminos rurales por arreglar, tres años después de la aprobación de este plan". Pero, además, en los que sí se han hecho las obras, "en algunos la ejecución no ha sido la misma de lo que se había planteado en la propuesta inicial".

Así lo ha puesto de manifiesto la secretaria de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial socialista, Maite Rodríguez, que se ha trasladado hasta Beas, junto al alcalde, Diego Lorenzo Becerril, la teniente de alcalde en el Consistorio y secretaria de Organización del PSOE onubense, Rosa Tirador, y miembros del equipo municipal, para comprobar de primera mano el "grave deterioro" que presenta uno de los caminos rurales de la localidad, el camino del Riego, ubicado en la aldea de Candón, inmersa en plena campaña de la recolección de la aceituna, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Por ello, Maite Rodríguez ha reclamado al Gobierno del PP en Andalucía, "que cumpla de una vez sus compromisos" y, en este caso, con el plan Itínere del año 2019, "un plan declarado de interés general por la comunidad autónoma y, a día de hoy, vemos como casi en la mitad de los municipios que han sido beneficiarios para el arreglo de estos caminos aún siguen sin tramitarse estas obras".

"Obras que son necesarias para que la agricultura y la ganadería se vean favorecidas en el mundo rural. No podemos seguir consintiendo que este Gobierno de la Junta que declara de interés todo lo que le da la gana, luego no actúa. No lo hace en ningún ámbito, también declaró de interés las obras de infraestructuras hidráulicas y no ha hecho nada; declara de interés el arreglo de caminos rurales y tampoco los ejecuta", ha aseverado.

La responsable socialista ha recordado que el Plan Itínere beneficiaba a 29 pueblos de la provincia y está financiado al 75% con los fondos Feder pero "lamentablemente tenemos que denunciar ese abandono y dejadez. Este camino rural en Beas es un ejemplo de tantos otros que están aún por arreglar". Por ello, ha pedido a la Junta de Andalucía "que no deje a los municipios a un lado y que actúe de una vez".

Por su parte, el alcalde de Beas, Diego Lorenzo Becerril, ha reivindicado a la Junta que actúe en este camino y se arregle, "han pasado tres años, estamos en plena faena agrícola de la recolección de la aceituna en el municipio y los vecinos de Candón se quejan porque no pueden acceder a su finca debido al estado de deterioro que tiene el camino".

Además, el regidor socialista ha pedido "mucha más celeridad a la Junta en el arreglo de los caminos prometidos que conseguimos para las subvenciones en el Plan Itínere", ya que, "después de tres años, seguimos sin poder ver comenzadas las obras con los perjuicios que eso está ocasionando a la hora de realizar las labores y las habituales tareas agrícolas en el campo".

"Es fundamental que las inversiones lleguen a tiempo y sean anuales y no cada tres o cada cuatro años porque no podemos mantener los más de 300 kilómetros de caminos públicos que tiene el municipio de Beas sin las ayudas de la Junta de Andalucía", ha incidido.

Asimismo, también ha demandado a la Junta "mayores inversiones en el medio rural, que son fundamentales para que la población permanezca en el territorio y para que nuestros municipios puedan crecer y realizar las actuales labores agrícolas".