PSOE exige a la Junta un plan "urgente" de ayudas para "salvar" el viñedo del Condado de Huelva, en "situación límite"

El portavoz del PSOE en el organismo supramunicipal y alcalde de Bollullos Par del Condado, Rubén Rodríguez. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación Provincial de Huelva lleva este martes una moción al pleno para exigir a la Junta de Andalucía un "plan urgente" y ayudas "reales" para "salvar" el viñedo del Condado de Huelva, "que atraviesa una situación límite, que se ha visto especialmente agravada en esta campaña con la expansión del hongo mildiu".

El portavoz del PSOE en el organismo supramunicipal y alcalde de Bollullos Par del Condado, uno de los pueblos "cuyo cultivo del viñedo peligra por el abandono institucional y la falta de respuesta de la Junta", Rubén Rodríguez, ha manifestado que "el viñedo onubense se encuentra en mínimos históricos, con menos de 2.000 hectáreas en producción. Una realidad que evidencia un abandono progresivo que, de no revertirse con urgencia, puede suponer la desaparición definitiva de un cultivo emblemático", ha indicado en una nota.

"Pero es que a los problemas estructurales del sector se ha sumado en la última campaña una coyuntura especialmente devastadora, la expansión del hongo mildiu, que ha arrasado prácticamente la cosecha, obligando a muchos viticultores a endeudarse para tratar las viñas y, aun así, la producción ha sido mínima o inexistente", ha lamentado Rubén Rodríguez.

En este contexto, y pese a la "gravedad" de la situación, el portavoz socialista ha recriminado la respuesta del Gobierno andaluz que considera "claramente insuficiente", ya que "el anuncio de ayudas de apenas 300 euros por hectárea constituye una auténtica burla para un sector que ha sufrido pérdidas millonarias". "Esta cantidad no cubre ni una mínima parte de los costes asumidos ni del lucro cesante y demuestra una absoluta falta de compromiso con la agricultura tradicional del Condado de Huelva", ha añadido.

Rubén Rodríguez ha alertado que "la falta de una actuación seria y proporcional por parte de la Junta de Andalucía está empujando al abandono de viñedos" y ha subrayado que "la Diputación Provincial de Huelva no puede permanecer impasible ante esta situación. Como institución que representa al conjunto de la provincia, debe alzar la voz en defensa de los viticultores, exigir responsabilidades y liderar una respuesta firme frente al abandono institucional que sufre el viñedo del Condado", ha manifestado.

Por todo ello, con esta moción el PSOE exige a la Junta "ayudas directas, extraordinarias y suficientes" para los viticultores del Condado de Huelva afectados por el mildiu, "que compensen de manera real las pérdidas sufridas en la última campaña".

También, la elaboración urgente de un Plan Integral de Recuperación y Defensa del Viñedo del Condado de Huelva, "dotado presupuestariamente", que "aborde de forma estructural la crisis del sector e incluya medidas de rentabilidad, apoyo a la mecanización, formación específica, relevo generacional y lucha activa contra el abandono de viñedos".

Además, de un "compromiso" de la Diputación Provincial de Huelva para "implicarse activamente" con ayudas directas, dentro de sus competencias, en la "defensa" del viñedo del Condado, "impulsando acciones de apoyo técnico, promoción, valorización del producto y defensa del patrimonio vitivinícola".