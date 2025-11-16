PSOE de Hinojos (Huelva) cuestiona la creación de una plaza de Subinspector de Policía Local por parte del de Gobierno

HINOJOS (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Hinojos (Huelva) ha criticado que, asegura, el equipo de Gobierno del Partido Popular haya decidido aprobar la creación de una nueva plaza de Subinspector de Policía Local, una medida que considera innecesaria y contraria a los criterios de proporcionalidad establecidos en la Ley 6/2023 de Policías Locales de Andalucía.

Según los socialistas, Hinojos sería el único municipio de su tamaño en contar con un subinspector, pese a disponer ya de un jefe de Policía que ejerce las funciones de mando. El grupo municipal sostiene que la prioridad debería ser aumentar el número de agentes para cubrir todos los turnos, y propone destinar los recursos económicos a dos nuevas plazas de Policía Local.

El grupo socialista sostiene que no existe justificación organizativa o de seguridad que avale la creación de este cargo y advierte de que la falta de efectivos provoca servicios sin cubrir. También ha advertido de la ausencia de información sobre los cuadrantes de trabajo de la Policía Local, que afirman solicitar desde hace más de dos años.

Por último, el PSOE de Hinojos ha reclamado que el proceso de adjudicación de esta plaza se realice con transparencia y rigor, señalando que, a su juicio, no está ocurriendo lo mismo con otras plazas adjudicadas tras la aprobación de la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT).