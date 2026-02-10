El PSOE de Hinojos (Huelva) reclama una "gestión responsable" y más medidas paliativas tras "siete días sin agua"

Archivo - Hinojos. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HINOJOS (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Hinojos (Huelva) ha lamentado este martes la "situación insostenible" que está viviendo el municipio desde el pasado miércoles 5 de febrero, fecha en la que el municipio se quedó sin suministro de agua como consecuencia de una avería provocada por la rotura de una tubería en el tramo comprendido entre los pozos de captación y el aljibe de distribución municipal, debido a los temporales.

Para los socialistas, "la gestión de la alcaldesa ante esta grave eventualidad ha sido absolutamente deficiente", al considerar que "ha eludido su responsabilidad política, descargando todo el peso de la situación sobre los operarios municipales", cuyo trabajo "el PSOE reconoce y valora", pero que cree que "resulta claramente insuficiente sin los medios técnicos necesarios para afrontar una emergencia de esta magnitud", ha indicado en una nota.

"El Ayuntamiento no ha planteado ninguna solución provisional para garantizar, al menos de forma parcial, el suministro de agua a la población. No se han explorado alternativas como la puesta en funcionamiento de la red existente entre Chucena y Hinojos, el abastecimiento del aljibe del polideportivo mediante camiones cisterna, la realización urgente de un pozo de captación cercano, u otras opciones técnicas que podrían haber sido aportadas por profesionales especializados", han apuntado.

Por todo ello, el PSOE de Hinojos ha exigido al Ayuntamiento que "asuma de una vez su responsabilidad, actúe con diligencia y transparencia, y adopte de manera inmediata medidas reales para garantizar un suministro básico digno a la ciudadanía".

"Proponemos la creación de una comisión informativa real, con participación de los grupos de la oposición, la incorporación de técnicos especializados de distintos sectores y la puesta en marcha de soluciones alternativas que den respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas mientras se resuelve definitivamente la avería", han manifestado.

El PSOE ha lamentado que "durante siete días, más de 4.000 vecinos han sido sometidos a una situación impropia de un país desarrollado, sin un suministro básico esencial para la vida diaria" y señala que la falta de agua ha obligado a la ciudadanía a "asumir gastos adicionales comprando agua embotellada o desplazándose a otros municipios para poder asearse o realizar tareas básicas como la colada, con el riesgo añadido de tener que circular en pleno temporal y por carreteras en pésimo estado, como la A-474 (Hinojos-Almonte) y la A-481 (Hinojos-Chucena)".

"Además, las consecuencias de esta falta de previsión y de respuesta han afectado gravemente tanto a empresas privadas --bares, restaurantes e industrias-- como a servicios públicos esenciales, entre ellos centros educativos, sociales y sanitarios, que han visto seriamente comprometido su funcionamiento", añaden los socialistas hinojeros.

Así, el PSOE de Hinojos ha subrayado que, "aunque la gestión del agua esté cedida a una empresa privada, la competencia y la obligación legal de garantizar el suministro de agua potable corresponden al Ayuntamiento" ya que "se trata de un servicio básico y obligatorio, cuya responsabilidad última es municipal, con independencia de quién lo gestione". Además, apunta que la legislación vigente, "en concreto los artículos 119 y 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, contempla expresamente los contratos de urgencia y de emergencia para actuar con rapidez ante situaciones como esta".

Ante ello, critican que "el Ayuntamiento ha optado por dejar pasar el tiempo, esperando a que la empresa concesionaria, Aqualia, localizada sin los medios técnicos necesarios para este tipo de emergencias, diera con la avería, sin reforzar los recursos ni buscar alternativas eficaces". "Tampoco se ha solicitado ayuda a otras administraciones ni se ha aceptado la ayuda ofrecida, ni se ha recurrido a los mecanismos legales de contratación de urgencia para dotarse de medios técnicos adecuados que permitieran una detección y reparación más rápida de la avería", añaden.

A ello, los socialistas han señalado que "se suma una comunicación irresponsable a través de redes sociales, con vídeos vacíos de contenido, sin información clara ni veraz sobre las medidas adoptadas, los medios empleados o los plazos reales de actuación", y lamentan que "especialmente grave ha sido la difusión de mensajes que aseguraban que el suministro se restablecería en cuestión de horas, generando falsas expectativas y aumentando la frustración y el malestar de la población".

Por último, el PSOE de Hinojos ha criticado que "la única medida efectiva puesta a disposición de la ciudadanía haya sido el uso de duchas públicas en otros municipios", una iniciativa que, "además, ha sido propuesta por el propio Grupo Socialista".