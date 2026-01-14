PSOE de Huelva acusa al PP de "degradar la política con tránsfugas y oportunistas mientras recorta derechos y servicios"

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha expresado el "más firme rechazo" y condena a la estrategia política del Partido Popular en la provincia de Huelva y de sus cargos provinciales, basada en la incorporación de tránsfugas y "oportunistas políticos que han demostrado carecer de principios, coherencia y compromiso ético con el servicio público".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Baluffo ha señalado que "estos fichajes ponen de manifiesto la degradación moral de una forma de hacer política que convierte las instituciones en un instrumento al servicio de ambiciones personales, en la misma línea de la nefasta gestión que Juanma Moreno viene desarrollando al frente de la Junta de Andalucía".

"Hablamos de personas que anteponen su interés particular, su ego y su supervivencia política a la ética, a la moral y a las necesidades reales de la ciudadanía, contribuyendo de manera directa al descrédito de la política y al alejamiento de los ciudadanos de las instituciones democráticas", ha aseverado.

En este sentido, el dirigente socialista ha apuntado que el Partido Popular en la provincia de Huelva "vuelve a demostrar que su único proyecto es el del oportunismo electoral, alineado con el modelo de gobierno de Moreno en Andalucía". "Mientras recorta recursos destinados a la sanidad pública, a la dependencia o a los servicios esenciales, sí encuentra fondos para fichar cargos políticos sin ningún arraigo ideológico, en una estrategia basada exclusivamente en la suma de votos a cualquier precio. Esta política de mercadeo es incompatible con una democracia sana y con el respeto que merecen los ciudadanos", ha enfatizado.

Por ello, el secretario de Organización socialista ha considerado "especialmente grave el mensaje que los cargos provinciales del Partido Popular trasladan a su propia militancia y a sus representantes públicos: que no son suficientes ni válidos para construir un proyecto político sólido". "La dirección del PP en Huelva prefiere recurrir al mercado político, incluso a perfiles amortizados y sin credibilidad, antes que confiar en su propia organización y en quienes sostienen el partido día a día", ha remarcado.

Asimismo, Baluffo ha dejado "claro" que "José Luis Ramos fue ex militante socialista y se encontraba apartado del partido, precisamente por su falta de coherencia política y de lealtad a los valores del socialismo". "Su trayectoria política es reveladora del tipo de perfiles que incorpora el Partido Popular: Ramos inició su recorrido en el Partido Andalucista, pasó posteriormente por el PSOE y ahora recala en el PP, evidenciando una ausencia total de convicciones políticas firmes y una permanente búsqueda de acomodo personal, muy en sintonía con el modelo político que impulsa Moreno Bonilla desde la Junta", ha señalado.

"En la misma línea se sitúa Julio Díaz, que militó en el PSOE, abandonó posteriormente esta organización para incorporarse a Ciudadanos y ahora termina integrándose en el Partido Popular. Un recorrido político errático que responde al oportunismo y no a un compromiso real con un proyecto político al servicio de la ciudadanía, propios de mercenarios políticos", ha apuntado.

Finalmente, Francisco Baluffo ha señalado que "el PSOE de Huelva no va a tolerar ni a normalizar estas prácticas que degradan la política y convierten el servicio público en un instrumento al servicio de intereses personales". "Frente al mercadeo político, la falta de principios y la ausencia de ética que representa el Partido Popular de Moreno Bonilla, el PSOE seguirá defendiendo una política basada en la honestidad, la coherencia, la responsabilidad pública y el compromiso firme con el interés general y con los ciudadanos de la provincia de Huelva", ha concluido.