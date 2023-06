PSOE de Huelva acusa al PP de "relegar a un último plano" el acceso a la vivienda a la juventud de Andalucía

HUELVA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha destacado la "prioridad" del Gobierno de Pedro Sánchez "para facilitar el acceso a la vivienda a la juventud que en Andalucía el PP relegó a un último plano". Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de Juventudes Socialistas de Huelva y número cinco al Congreso, Javier Huete, quien ha recordado que "la comunidad ha sido la última en poner en marcha el bono joven de alquiler, año y medio después de su aprobación por parte del Gobierno de España".

Para Huete, "estamos, sin duda, ante dos modelos de gestión muy diferentes, el del PP que pone trabas o el del PSOE que ayuda a la juventud, como es en este caso en el acceso al derecho a una vivienda".

El socialista ha indicado en un comunicado que "en Huelva, una persona joven, trabajadora, tiene que destinar hasta el 60 por ciento de su salario para pagar el alquiler de una vivienda. Es una situación insostenible a la que la juventud no podemos hacer frente. Es una situación ante la que no podemos quedarnos de brazos cruzados y no lo hemos hecho".

Es por ello que ha destacado la medida del Gobierno de España del bono joven de alquiler de 250 euros mensuales durante dos años para ayudar a la juventud trabajadora, "una gran medida que llegó por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y que, por desgracia, en Andalucía hemos sido la última comunidad autónoma en ponerla en marcha. Un año y medio después de que enero de 2022 naciera el bono joven de alquiler".

Huete ha reseñado que "es cuestión de prioridades. Desde las Juventudes Socialistas tenemos claro cuál nos beneficia y qué modelo de gestión y de gobierno necesitamos la juventud, que es el modelo que nos protege e incentiva la vivienda, que protege a una juventud que se esfuerza día a día, y que aun así lucha por su emancipación".

El socialista ha indicado que "cuando hablamos de vivienda, inmediatamente identificamos la problemática en la que se ha convertido acceder a un derecho constitucional, el acceso a una vivienda digna, algo que se acentúa entre la juventud".

En esta línea, ha destacado que "en 2022 se presentó un plan estratégico para facilitar el acceso a la vivienda y hace poco se ha aprobado la Ley de la Vivienda, en la que tenemos que subrayar las medidas para trabajar contra la especulación y los fondos buitre, y también la apuesta por la vivienda pública, especialmente la destinada al régimen de alquiler".