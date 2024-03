PSOE Huelva alerta del "gravísimo deterioro" de la sanidad pública y lamenta "otra dimisión" en cargos hospitalarios

HUELVA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha lamentado este miércoles que "continúe el abandono de altos cargos en la sanidad en Huelva", después de que se haya conocido "la noticia de la dimisión de la directora médica del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, que ejercía como gerente en funciones y ha dejado ambos cargos".

En una nota de prensa, Gaviño ha lamentado que "la Consejería de Salud y Consumo la eliminó como aspirante al puesto de gerente a pesar de ejercerlo en funciones y del apoyo del personal del hospital onubense por su buena labor" y considera "lamentable y penoso que el Gobierno de la Junta de Andalucía sea "tan insensible a la opinión de los trabajadores".

"Los profesionales no quieren trabajar con esta Consejería, que está empeñada en poner en los puestos directivos a personas afines al PP y no a los más válidos", ha afirmado el parlamentario antes de añadir que "los socialistas y los ciudadanos de la provincia vivimos una situación alarmante, y esta escalada de dimisiones de los cargos hospitalarios de Huelva nos está preocupando mucho, en general y particularmente por estos profesionales que abandonan porque no podrán soportar la presión ni ser cómplices de lo que está pasando, que no es otra cosa que el camino hacia la privatización de todo el sistema sanitario", ha dicho.

A su juicio, Huelva "está en cuidados intensivos y no sabemos si logrará salir o no" y ha tachado "desvergüenza" que la Junta de Andalucía "no asuma su responsabilidad y haga un plan de acción urgente e inmediato para solucionar los graves problemas a los que nos enfrentamos, desde las listas de espera desorbitadas, pasando por la negativa a la construcción del Materno Infantil, las mejoras en los centros de salud, los puntos de urgencias que hemos perdido y no nos restauran; y la dejación total con los proyectos de los tres chares".

Por todo ello, Gaviño ha pedido directamente al presidente de la Junta "que sea él personalmente quien tome las riendas de esta situación que estamos sufriendo y que demuestre que le importa esta provincia que, repito, ha entrado sin remisión en la UCI", ha terminado.