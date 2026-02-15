El PSOE de Huelva apunta que la Ley de Universidades del PP es un "ataque frontal" a la Universidad de Huelva

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva, Susana Rivas. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva, Susana Rivas, ha calificado la nueva Ley de Universidades del PP de "ataque frontal, ideológico y deliberado contra la universidad pública andaluza y, especialmente, contra la Universidad de Huelva (UHU)".

Tal y como han indicado la formación en una nota, para Rivas, "Moreno no gobierna para fortalecer lo público, gobierna para debilitarlo y abrir mercado al negocio privado. Esta ley no nace del consenso ni del diálogo, sino de la imposición de una mayoría absoluta utilizada como rodillo político".

Asimismo, la dirigente socialista ha afirmado que la norma supone "más asfixia económica, más control político y menos autonomía universitaria", al tiempo que facilita la expansión de "universidades privadas de más que dudosa calidad académica". "Es el mismo modelo que estamos viendo en otras comunidades del PP, deteriorar lo público para justificar el crecimiento de lo privado".

Pero, según Rivas, el aspecto más grave de la ley es la modificación introducida para eliminar las sanciones a altos cargos que incumplan sus obligaciones en materia de transparencia. "Es un escándalo democrático. Moreno aprovecha una ley universitaria para blindarse y proteger a su Gobierno de posibles sanciones. Es una maniobra impropia de quien presume de moderación".

En este sentido, ha añadido que "eliminar sanciones por incumplir la transparencia no es un detalle técnico, es un mensaje político claro, el PP quiere impunidad". Al hilo, la parlamentaria ha advertido de que la ley "no garantiza financiación suficiente para el sistema público universitario andaluz, no protege los derechos de trabajadores ni estudiantes y reduce progresivamente el peso estructural de la universidad pública. No moderniza el sistema, lo desmantela".

En relación con la UHU, Rivas ha concretado que "Huelva no puede permitirse un Gobierno andaluz que desprecia su universidad, que la mantiene infrafinanciada y que ahora pretende someterla a mayor control político mientras favorece intereses privados".

"La universidad pública es igualdad, es movilidad social y es desarrollo para nuestra provincia. Lo que plantea el PP es convertir la educación superior en un negocio para unos pocos", ha remarcado.

Por ello, ha concluido afirmando que "frente al modelo de recortes, opacidad y privatización del PP, el PSOE va a defender sin complejos la universidad pública andaluza", al tiempo que ha asegurado que "no vamos a permitir que Moreno utilice su mayoría absoluta para debilitar derechos, blindarse ante la transparencia y convertir la educación en mercancía".