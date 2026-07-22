PSOE de Huelva critica la "incompetencia" de la Junta por "dejar bloqueados ocho millones para infraestructura hídrica"

La parlamentaria andaluza del PSOE de Huelva Macarena Robles. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE de Huelva Macarena Robles ha criticado la 'nefasta gestión' del Gobierno de Juanma Moreno tras conocerse que la Junta de Andalucía ha dejado paralizada la tramitación de actuaciones hidráulicas por valor de 325 millones de euros en Andalucía, entre ellas la infraestructura hídrica del canal de El Granado, una actuación valorada en ocho millones de euros y "fundamental" para "garantizar el abastecimiento y el desarrollo de gran parte de la provincia".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Robles ha lamentado que el Ejecutivo andaluz trate de justificar esta situación hablando de un supuesto "error humano" al "no publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea más de 80 expedientes de infraestructuras hidráulicas".

"Es absolutamente intolerable que un Gobierno que lleva años culpando a otros de la falta de infraestructuras hídricas sea ahora el responsable de bloquearlas por su propia incompetencia. La excusa del error administrativo es un insulto a los municipios que llevan años esperando inversiones esenciales. No estamos hablando de un trámite cualquiera, sino de actuaciones imprescindibles para garantizar el agua, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Cuando se gobierna con tanta soberbia y tan poca diligencia, las consecuencias las pagan los ciudadanos", ha afirmado.

La parlamentaria ha señalado que Moreno ha demostrado que su problema "no es la falta de recursos, sino la falta de gestión". "El PP lleva años haciendo política con el agua, reclamando inversiones y utilizando la sequía como arma política. Sin embargo, cuando depende exclusivamente de ellos, son incapaces ni siquiera de tramitar correctamente los expedientes. Esta es la verdadera gestión del Partido Popular: millones de euros perdidos, proyectos paralizados y municipios abandonados".

Por su parte, la alcaldesa de El Granado, Mónica Serrano, ha apuntado que el hecho de que "se bloqueen 8,07 millones de euros por parte de la Junta para el Canal del Granado es una auténtica aberración". "Para una obra que es tan necesaria para la infraestructura y que se lleva esperando mucho tiempo como es la mejora de la eficiencia, impermeabilización y reducción de pérdidas de agua, que no son pocas".

Por ello, la parlamentaria andaluza ha exigido a la Junta que "reactive de forma inmediata la tramitación del proyecto del canal de El Granado, acelere todos los procedimientos afectados y depure las responsabilidades políticas correspondientes".

Finalmente, ha apuntado que los onubenses "no necesitan más excusas ni más propaganda". "Necesitan un Gobierno que gestione con rigor, que cumpla con su obligación y que deje de convertir los errores del Partido Popular en un freno permanente para el desarrollo de nuestra provincia".