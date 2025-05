PSOE de Huelva critica que la Junta "devuelva 119 millones" cuando "muchos municipios no tienen escuelas infantiles"

HUELVA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel, ha criticado este viernes a la Junta porque "no invierte en la educación de cero a tres años", ya que el Gobierno andaluz "ha devuelto 119 millones de euros de los fondos europeos que dotó el Gobierno", sin embargo "el 40% de los municipios de Andalucía no tienen escuelas infantiles".

En rueda de prensa, la socialista ha criticado que el Gobierno andaluz "no cree en la educación de cero a tres años", ya que en Andalucía "el 40% de los municipios no tienen escuelas infantiles".

En este sentido, Montiel ha explicado que el Gobierno de España dotó a Andalucía con "123 millones de euros, proveniente de fondos europeos, para la creación de plazas públicas y gratuitas en Educación Infantil". Sin embargo, en Andalucía, ha enfatizado la socialista, el presidente, Juanma Moreno, "devolvió el año pasado 119 millones de euros y creó tan solo 443 plazas de las 12.000 previstas".

"Con ello, la Junta vuelve otra vez a no beneficiar a los más vulnerables, y obliga a las madres y a los padres a quedarse en casa porque sus hijos no pueden cursar estudios infantiles de cero a tres años, ya que no hay centros en su municipio y porque no tienen ayuda para poder desplazarse", ha aseverado.

Por ello, ha exigido a la Junta que "en vez de devolver dinero, lo que tiene que hacer es invertir en lo público, invertir en educación desde los cero a tres años". "Qué no salgan con las medallas de la Educación Infantil cuando han devuelto 119 millones de euros. Y a los que somos padres y madres esto nos duele, porque vemos que hay municipios a los que no llega la educación pública", ha espetado.

Asimismo, "frente al modelo andaluz", la socialista ha defendido las políticas en educación del Gobierno de Pedro Sánchez con "una inversión histórica de 2.544 millones de euros en ayudas y subvenciones tanto para el sector universitario, el sector no universitario y también para becas residencias".

"Esta inversión permite una equidad real en toda la población y en todas las personas que quieren acceder a una educación pública y de calidad. Además de que hace posible que muchas personas, aproximadamente más de 100.000 estudiantes, puedan desplazarse de las zonas rurales a las universidades y a los centros donde se cursen estudios de FP", ha abundado.

Por ello, ha incidido en que "está claro" que el modelo del PSOE de Pedro Sánchez "no es el modelo de Andalucía", ya que "se ha impulsado, por ejemplo, la creación de cuatro universidades privadas en este periodo de tiempo".

CICLO DE FP EN ZALAMEA

Por otro lado, la socialista ha felicitado tantos a padres y a madres de los alumnos del IES Nuevo Milenio, como al alcalde de Zalamea la Real, porque "gracias a su esfuerzo y labor" se ha conseguido que "el curso de FP de Cocina y Restauración no se cierre en el próximo curso".

"Por ello, es bueno que la Junta, nos eche cuenta a los socialistas, y vean que no van por el buen camino, además de que se den cuenta que tienen que darle todas las oportunidades a todo el mundo por igual y no excluir a las personas que tienen un menor acceso al mercado laboral", ha concluido.