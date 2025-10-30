PSOE Huelva critica los "presupuestos de la propaganda" de la Junta mientras 40.000 onubenses esperan prueba en sanidad

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE de Huelva, Pepa González Bayo, ha criticado este jueves que los "presupuestos de la propaganda del Gobierno de Juanma Moreno" que "vuelve a olvidar a Huelva y a su sanidad pública en los presupuestos autonómicos", mientras "la ciudadanía sufre las consecuencias de años de abandono, recortes y desprecio por la salud".

Así se ha referido a que este jueves "se ha conocido una cifra escalofriante: más de 40.000 pruebas de imagen pendientes en la provincia de Huelva. Una cifra que nos pone los pelos de punta y que demuestra que el sistema sanitario público está desmantelado, fruto de la política consciente del PP en casi ocho años", ha dicho.

La diputada socialista ha lamentado que "el presidente de la Junta siga más pendiente de su imagen que de la salud de los andaluces y andaluzas". "Nos presentan unos presupuestos que solo buscan tapar sus vergüenzas y lavar su deteriorada imagen de cara a las elecciones de 2026. Son los presupuestos de la propaganda, no los de la sanidad, ni los de la justicia, ni los de la igualdad", ha afirmado.

González Bayo ha manifestado que "mientras el Gobierno del PP gasta millones en autobombo, las mujeres andaluzas han tenido que salir a la calle llorando, denunciando la negligencia en los programas de cribado del cáncer de mama, mostrando sus cicatrices y exigiendo justicia".

Por ello, ha exigido que haga "una comisión de investigación para saber por qué hubo mujeres que no fueron informadas a tiempo de que tenían un cáncer, por qué se ocultaron datos y por qué se ha jugado con la salud y la vida de tantas familias".

"Moreno no puede seguir escondiéndose tras los titulares de su propaganda. No queremos presupuestos para maquillar el abandono, queremos respuestas. Queremos saber por qué hay mujeres que murieron sin saber que estaban enfermas, por qué hay onubenses que siguen esperando meses para una prueba o una operación, y por qué el dinero público acaba engordando las cuentas de la sanidad privada", ha sentenciado González Bayo.

En este sentido, la socialista ha sido especialmente crítica con "la delegada de Salud en Huelva, Manuela Caro, que sigue negando la realidad mientras hay mujeres esperando desde hace más de un año una mamografía o un tratamiento que podría haberles salvado la vida".

Asimismo, ha reiterado que "el PSOE no va a sentarse a hablar de presupuestos mientras no se esclarezca qué ha pasado con el cribado del cáncer de mama y con el colapso sanitario en nuestra provincia. Moreno tiene las manos manchadas de la negligencia de su propio Gobierno. Huelva existe, y su salud debe estar por encima de la propaganda del PP".

Finalmente, Bayo ha apuntado que "queremos una sanidad pública fuerte, con medios, con personal, con dignidad, que garantice la salud de todos y todas, no una sanidad para unos pocos mientras los demás esperan".