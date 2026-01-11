El PSOE de Huelva destaca que nueva Ley de Crédito al Consumo "pone freno a los abusos financieros"

La diputada nacional por el PSOE de Huelva, María Luisa Faneca. - PSOE HUELVA

HUELVA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PSOE de Huelva, María Luisa Faneca, ha valorado muy positivamente el Anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de enero de 2026, puesto que "pone freno a los abusos financieros y protege a quienes más lo necesitan".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, este Anteproyecto supone, por tanto, "un avance decisivo en la protección financiera de las personas consumidoras frente a prácticas abusivas en el mercado del crédito al consumo".

Asimismo, Faneca ha subrayado que "se trata de la primera regulación integral que establece límites efectivos a los costes del crédito, poniendo especial énfasis en productos como los microcréditos, los préstamos rápidos o las tarjetas 'revolving', que durante años han generado situaciones de sobreendeudamiento, especialmente entre familias con menos recursos".

La diputada socialista ha explicado que el Anteproyecto establece un régimen general de limitación de costes para garantizar que la TAE no supere un tipo máximo, fijado a partir del tipo medio del crédito al consumo. Además, hasta que se apruebe el Real Decreto que fijará los tramos definitivos, "se aplicará un límite transitorio del 22 por ciento, también para las tarjetas 'revolving' ya existentes".

Además, Faneca ha destacado la regulación específica del crédito de alto coste, que introduce cambios estructurales como un plazo mínimo de reembolso de tres meses, un tipo máximo del cuatro por ciento mensual y comisiones limitadas.

Al hilo, ha afirmado que "con esta ley, un microcrédito de 300 euros que hoy puede costar más de cien euros pasará a tener un coste máximo de 40 euros o, incluso, 20 si se devuelve antes. Esto es protección real y efectiva".

También ha resaltado el refuerzo de la transparencia y el fin de la publicidad engañosa, con información precontractual obligatoria y la prohibición de mensajes "que oculten el coste real del crédito". A ello, se suma un mayor control de los operadores, puesto que solo podrán conceder crédito las entidades registradas y supervisadas por el Banco de España, "siendo nulos los contratos de operadores no autorizados".

En suma, la diputada nacional ha enmarcado este Anteproyecto en el "compromiso histórico" del Partido Socialista con la defensa de los derechos de las personas consumidoras. Al respecto, ha enfatizado que "los gobiernos socialistas siempre hemos estado del lado de las familias, defendiendo sus derechos frente a los abusos financieros".

Al finalizar, la diputada ha recalcado que este Anteproyecto "es un paso más en esa trayectoria y una respuesta firme a un problema que afecta a miles de hogares. Protege a la mayoría social y demuestra que otra forma de regular el sistema financiero es posible".