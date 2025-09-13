PSOE de Huelva ensalza y respalda las medidas del Gobierno de España en respuesta al genocidio en Palestina

Varias personas durante una concentración contra el “asesinato sistemático” de periodistas en Gaza, en la plaza Sant Jaume, a 27 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

HUELVA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha ensalzado y respaldado las medidas adoptadas por el Gobierno de España contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, asegurando que se responde así "con firmeza y humanidad" y "con medidas concretas, contundentes y valientes para parar la masacre en Gaza y defender el derecho internacional".

En una nota, los socialistas onubenses han subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez "nunca ha permanecido impasible frente a la situación desgarradora a la que tristemente estamos asistiendo diariamente", como es "el sufrimiento de la población palestina".

En ese sentido, ha apuntado a cifras como los 63.000 muertos, los 159.000 heridos y los casi dos millones de personas desplazadas, además de "una hambruna inducida que supone que haya 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda".

"El PSOE siempre ha estado comprometido con la paz, los derechos humanos y el derecho internacional en Gaza y Cisjordania", han señalado, recordando que "desde octubre de 2023" el Gobierno de España ha ido adoptando "medidas valientes", que han calificado desde Huelva como "pioneras", como el reconocimiento internacional del Estado de Palestina, la triplicación de la ayuda humanitaria, el embargo de armas a Israel y el apoyo al procedimiento en la Corte Internacional de Justicia contra Netanyahu por crímenes contra la humanidad, han enumerado.

"Ahora, con estas nueve medidas, el Gobierno de España da un paso adelante para seguir haciendo frente a uno de los episodios más atroces del siglo XXI, demostrando su compromiso con la paz", han manifestado, destacando que España "es el país del mundo que más está haciendo por Palestina, por los civiles gazatíes, por la paz, el derecho internacional y los derechos humanos en Oriente Medio".

Para los socialistas onubenses, "se demuestra con hechos el compromiso de un Partido Socialista en el Gobierno con la paz, que cumple frente a la barbarie con solidaridad y justicia, a favor de los derechos humanos y del derecho internacional".