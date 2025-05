El PSOE de Huelva llama a la movilización el día 27 de mayo ante la "dramática situación" de la sanidad pública

HUELVA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Sanidad del PSOE de Huelva, Rogelio Pinto, ha lamentado este miércoles la "grave situación que vive la sanidad pública en la provincia, fruto de la nefasta gestión del Gobierno de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía y del modelo del Partido Popular", que "está apostando por desmantelar lo público para beneficiar a intereses privados", por lo que ha llamado a la ciudadanía onubense a participar en la movilización convocada por Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (Onusap) el próximo 27 de mayo.

Pinto ha afirmado que Huelva "ya no puede más", y que "la indignación ciudadana está más que justificada, de forma que "cada vez son más los onubenses que ven cómo su salud y la de sus familias queda en manos de un sistema saturado, sin recursos y sin respuestas". "Y esto no es una casualidad, sino que responde a una estrategia deliberada del PP para debilitar lo público y favorecer el negocio sanitario privado", ha añadido.

Por ello, el PSOE de Huelva ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar "masivamente" en la manifestación convocada por Onusap el próximo martes 27 de mayo "en defensa de la sanidad pública", con salida a las 19,00 horas desde el antiguo estado Colombino.

"Esto no va de partidos, va de derechos, de dignidad y de justicia. La sanidad pública no puede depender de lo que tengas en el bolsillo. Huelva merece una atención sanitaria de calidad, estable y universal. Y frente a las mentiras y el abandono del PP, el 27 de mayo los onubenses tenemos que alzar la voz", ha subrayado Pinto.

Así, ha pedido al Partido Popular que "deje de engañar a la ciudadanía" y que "si su modelo es la privatización, que lo digan claro y que asuman las consecuencias" porque "lo que no vamos a tolerar es que sigan haciendo promesas que no piensan cumplir, mientras condenan a miles de personas a una sanidad pública que ya no responde".

En este sentido, el dirigente socialista ha subrayado, también, que "se están destinando recursos públicos a hospitales privados mientras se recortan medios en los centros públicos" y que, "además, los contratos de emergencia y adjudicaciones sospechosas están siendo investigados por la justicia. Lo público se deteriora y lo privado hace caja".

Asimismo, Rogelio Pinto ha incidido en el "abandono absoluto del personal sanitario, que está agotado, mal pagado y sin refuerzos suficientes". "La Junta no cumple sus compromisos laborales, faltan profesionales y se cierran servicios esenciales. Y esto, al final, lo sufren los pacientes con listas de espera interminables, citas que no llegan y servicios cerrados", ha remarcado.

"Un ejemplo flagrante es la falta de especialistas en Angiología y Cirugía Vascular en Huelva. Si un paciente necesita una amputación urgente, sólo hay horario para ello dos días a la semana, de 8 a 15. Si no, hay que trasladarlo a Sevilla, con el riesgo que eso supone para su vida. Esto es inaceptable", ha señalado.

Al hilo de ello, Pinto ha criticado "el vergonzoso caso del hospital Materno-Infantil que Moreno prometió hace seis años y que sigue sin ver la luz". "Primero dijeron que se construiría en consultas externas, luego en el Blanca Paloma, ahora hablan de una supuesta aceleradora de proyectos. Todo humo, titulares vacíos y ninguna solución real para las madres y los niños de Huelva. Somos la única provincia andaluza sin hospital Materno-Infantil. Y eso es un agravio que clama al cielo", ha manifestado.

"Sobran motivos para el próximo martes estemos en la calle, con la gente, defendiendo la sanidad pública frente al abandono del Partido Popular", ha concluido.