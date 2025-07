El PSOE de Huelva pide a la Junta que "actúe" contra el virus del Nilo "al tener las competencias en salud"

HUELVA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva y alcalde de La Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán, ha exigido al Gobierno andaluz que "abandone la inacción y actúe con urgencia" frente al virus del Nilo Occidental, ya que "es la Junta de Andalucía quien tiene las competencias en salud pública, y es a ella a quien corresponde diseñar y financiar los planes de prevención y control", ha recalcado Beltrán, quien ha apuntado que los alcaldes "no quieren más problemas" y "sí queremos soluciones para los pueblos y los vecinos".

Así lo ha indicado, tras asistir en Sevilla, junto a alcaldes y alcaldesas de Huelva y Andalucía en el foro 'Virus del Nilo: un problema de salud pública' desarrollado en la sede regional socialista, y en el que ha participado el coordinador del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, así como expertos sanitarios "de primer nivel", quienes "han advertido de que, aunque este año los efectos del virus parecen más contenidos, aún no ha llegado la fase más peligrosa", ha indicado la formación en una nota.

Antonio Beltrán, que ha mostrado su "satisfacción" por este acto, centrado en los riesgos del virus del Nilo, ha enfatizado que "tenemos un problema de salud pública de primer orden y no puede seguir siendo ignorado por el Gobierno andaluz", toda vez que ha lamentado que "la Junta de Andalucía, lejos de asumir su responsabilidad, está transfiriendo competencias impropias a los ayuntamientos sin la correspondiente financiación".

"No es de recibo que se les pida a los municipios que actúen frente a una amenaza tan seria sin dotarlos de medios ni recursos", ha afirmado, recordando que fueron once las personas fallecidas el pasado año en Andalucía por esta enfermedad. "No se puede mirar hacia otro lado cuando hay vidas en juego", ha añadido.

En esta línea, el responsable socialista ha criticado la "actitud" tanto del presidente, Juanma Moreno, como de su consejera de Salud, a quienes acusa de "ocultarse ante la gravedad del problema". "Están tratando de sacudirse la responsabilidad y dejar el problema en manos de los alcaldes y alcaldesas, que bastante hacen con lo poco que tienen y con el apoyo de las diputaciones", ha indicado.

En este foro, el secretario adjunto de Organización del PSOE de Andalucía, Alejandro Moyano, ha subrayado que Fernando Simón "ya venía alertando desde 2017 de la propagación del virus del Nilo, como efecto del avance del cambio climático, y que en 2020 se registró en la comunidad el primer brote importante".

El representante socialista regional ha lamentado que, "siete años después, el Gobierno andaluz del PP sigue sin hacer absolutamente nada para prevenir la proliferación del mosquito y proteger a la población", expresando la "enorme preocupación" de los alcaldes "porque la Junta de Andalucía lo único que ha dado es una infografía cutre de cómo tenemos que protegernos ante el virus del Nilo".