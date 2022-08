El PSOE de Huelva pide a la Junta que se sume a las medidas del Gobierno para hacer "frente común" por la ciudadanía

HUELVA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha indicado este lunes que el grupo parlamentario pondrá en marcha esta semana una iniciativa para pedir al Gobierno de Andalucía que "también mueva pieza" y haga "frente común" con el resto de instituciones "como el Gobierno de España" y que "recuerde que los andaluces lo van a pasar mal este invierno" por la inflación derivada de la situación provocada por la guerra en Ucrania.

Así lo ha indicado Gaviño en una rueda de prensa, donde ha hablado de los "posicionamientos" del PSOE ante el inicio del nuevo curso político, al tiempo que ha vaticinado que será un año "complicado" debido a las causas derivadas de esta guerra y "las consecuencias" que la misma está teniendo "en todos los países de Europa".

Por ello, con respecto a la Junta de Andalucía, ha apuntado que "se necesita un gobierno comprometido" y que "ayude a las medidas" tomadas por el Gobierno central, como por ejemplo la posibilidad que tienen las comunidades autónomas de incrementar la reducción del 30 por ciento hasta el 50 o el 60 por ciento, por lo que ha solicitado a la Junta que "lo haga posible".

"Invitamos al Gobierno andaluz a que se siente y adopte medidas que puedan beneficiar a los andaluces, ahora que reciben más fuentes de ingresos que nunca del Estado español. Si no lo hace, si se mantiene en esa rueda de la oposición y del no constante, este Gobierno de Andalucía va a devenir en inútil, porque cuando más lo necesitan sus ciudadanos no está respondiéndoles y es algo a lo que difícilmente nos vamos a acostumbrar, pero sí vamos viendo pruebas", ha reseñado el socialista.

En este punto, el parlamentario onubense ha señalado que "además de lo que duele la guerra en Ucrania por la cercanía, las vidas y lo que supone atacar a un estado Europeo, duele también porque ha supuesto una guerra económica trasladada al terreno energético".

En este sentido, ha subrayado que la acción desde España para afrontar esa guerra "ha sido reforzarnos de una forma lógica y consecuente" y ha puesto en valor el hecho de que "un Gobierno afronte una situación de crisis energética haciendo un reparto justo de los costes" de forma que "quien más puede salir beneficiado de esta situación, como son la grandes compañías energéticas y las entidades bancarias, sean quienes contribuyan de una forma especial y superior a aportar dinero para que la clase media y trabajadora pueda superar esta situación que nos viene en este otoño".

Gaviño ha indicado que la compañías eléctricas aumentan sus beneficios "gracias al mayor valor de todas las fuentes de energía" y las entidades bancarias "con el incremento de los tipos de interés".

"Ese dinero que se recaudará de forma extraordinaria durante dos años, será destinado a medidas que el Gobierno ya ha puesto en valor y que ya han sido aprobadas en el Congreso de los Diputados después del Consejo de Ministros y que tienen como objetivo ayudar a quienes más sufren las consecuencias de esta crisis energética y económica", ha subrayado.

Así, ha destacado el decreto de medidas de sostenibilidad en el ámbito del transporte, becas y ahorro y eficiencia energética, destacando que la gratuidad hasta final de año del transporte de cercanía y el transporte a media distancia ferroviario "no es más que beneficiar a las clases trabajadoras, que son los grandes usuarios de estos transportes de Renfe", al igual que la reducción del 30 por ciento en el transporte urbano o metropolitano.

Asimismo, ha indicado que la petición de que se baje el consumo es "dar un toque de atención a la solidaridad que tenemos que tener con los ciudadanos europeos que durante este otoño van a necesitar un consumo energético para paliar el clima que padecen y que en España tenemos la oportunidad de sobrellevar mejor".

También ha destacado las ayudas de 450 millones de euros a los transportistas y el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para todos los ciudadanos como "forma de redistribuir el dinero que se recuda de forma extraordinaria para las personas que más necesidad van a tener durante estos meses en los que la crisis energética nos puede hacer más daño".

"Todo ello no supone más que un frente común europeo contra el chantaje de Putin y un frente común al que deben sumarse todas las instituciones", ha concluido.

"INACCIÓN EN SANIDAD"

Por otra parte, el socialista se ha referido a la problemática planteada por el PSOE de Huelva con respecto a algunos pacientes oncológicos que "no está recibiendo el tratamiento de quimioterapia", al "no contar con sillas para ello", y ha lamentado la "inacción" de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, y que "no haya hablado con los pacientes para confirmar que esto está pasando".

Asimismo, Gaviño ha dicho que, con esto, el Gobierno andaluz "lo único que está demostrando es que no escucha a los andaluces", así como ha aseverado que el PSOE "sí lo va a hacer desde la oposición, siendo útiles para ayudar a los ciudadanos".

Además, ha señalado que esto "no solo se da en los pacientes oncológicos", sino "también a los que necesitan diálisis, que van a sus centros concertados y que tienen que esperar una hora a las 16,00 horas a pleno sol porque no pueden entrar".

De otro lado, ha criticado que el curso escolar comienza "con menos aulas, con menos docentes, con solo un 3 por ciento de aulas climatizadas, cuando la ley se aprobó hace dos años" y ha apuntado que el PSOE sigue solicitando que se baje la ratio "como una forma de mejorar la calidad de la educación pública" que seguirán "defendiendo".