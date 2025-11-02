PSOE Huelva reclama una auditoría del programa de detección de cáncer de mama y la protección de las onubenses afectadas

HUELVA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Huelva ha anunciado la presentación de una moción para exigir a la Junta de Andalucía una auditoría del programa de detección precoz del cáncer de mama que identifique las causas de los retrasos y fallos de seguimiento en la provincia, y la protección de las mujeres onubenses afectadas.

Según ha informado la formación en una nota de prensa, la diputada provincial Maite Rodríguez ha indicado que el cáncer de mama "sigue siendo la primera causa de mortalidad oncológica en mujeres", y la detección precoz es "una herramienta fundamental para mejorar el pronóstico y reducir la mortalidad". Sin embargo, el programa gestionado por la Junta "está sufriendo retrasos de hasta un año" en la realización de pruebas complementarias y en la comunicación de resultados, "un hecho inaceptable que ha puesto y sigue poniendo en riesgo la salud y la vida de las pacientes".

Rodríguez ha incidido en que "en la provincia de Huelva, la situación es especialmente preocupante". De hecho, la Asociación Onubense de Cáncer de Mama (Aocam) ha documentado casos de mujeres "que esperaron entre cinco y nueve meses para conocer un diagnóstico tras una mamografía de control". Además, existen "más de 19.000 pruebas de imagen pendientes, de las cuales más de 3.000 son mamografías". Según datos del Informe de Evaluación de la Estrategia del Cáncer de Andalucía de 2023, el 86,3% de los casos de cáncer de mama diagnosticados en Andalucía se detectaron "fuera de las campañas de cribado, lo que demuestra la ineficacia actual del sistema".

La socialista ha criticado, además, "el incumplimiento de promesas electorales del presidente de Andalucía", como la "demora cero para pacientes con cáncer" o la bajada de la edad del cribado a mujeres entre 40 y 45 años, medida que no se ha puesto en marcha. De hecho, la Asociación Española Contra el Cáncer ha advertido que más de 12.000 mujeres andaluzas entre 45 y 50 años no recibieron su mamografía preventiva.

En este sentido, el PSOE ha señalado que en la provincia de Huelva, según la Asociación del Defensor del Paciente, podría haber "unas 3.000 mujeres afectadas por retrasos en la comunicación de resultados o en la realización de pruebas complementarias".

Por todo ello, el PSOE en la Diputación de Huelva ha exigido, la dimisión del presidente de la Junta como máximo responsable de la mayor crisis sanitaria de la historia de Andalucía. Asimismo, han solicitado la realización de una auditoría del programa de detección precoz que identifique las causas de los fallos; la implantación de plazos máximos garantizados para pruebas diagnósticas, de modo que ninguna mujer espere más de 30 días tras la primera alerta; el cumplimiento del compromiso de bajar la edad del cribado; el refuerzo de personal y medios técnicos en los servicios de radiología y oncología en los centros de referencia; y la publicación de informes periódicos con datos por provincias y municipios.

Además, el Grupo Socialista ha propuesto que la Diputación de Huelva impulse en el ámbito provincial campañas de sensibilización sobre la detección precoz; un canal de recogida de quejas e incidencias que se traslade a la Junta y una colaboración directa con asociaciones de mujeres y entidades provinciales sanitarias para apoyar a las afectadas.

"La salud de las mujeres no puede esperar. No se puede permitir que miles de mujeres se lleven meses para saber si tienen cáncer. La Junta debe actuar ya, con responsabilidad y transparencia. Estamos ante un problema de salud pública y de igualdad que requiere respuestas inmediatas y contundentes. Reclamamos una sanidad pública digna, sin recortes ni excusas, que proteja la vida y la tranquilidad de las mujeres de Huelva y de toda Andalucía", ha concluido la diputada provincial.