El PSOE de Huelva reclama a Miranda que "escuche a todos los colectivos" antes de redactar la ordenanza sobre pirotecnia

HUELVA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva llevará al próximo pleno del 26 de septiembre una pregunta al equipo de Gobierno del PP para que explique si, además de la fase de consulta pública previa, tiene previsto mantener reuniones con las hermandades onubenses, las asociaciones de familias de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y las asociaciones animalistas, "con el fin de garantizar que sus aportaciones se incorporen al primer borrador de la futura ordenanza sobre el uso de la pirotecnia en la ciudad".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, los socialistas han indicado que la propia alcaldesa anunció en julio que el Ayuntamiento se encontraba trabajando en una regulación destinada a lograr un equilibrio entre el disfrute de estas prácticas tradicionales y la necesidad de que no sufran personas ni animales.

Sin embargo, el PSOE ha advertido de que "ese equilibrio solo será posible si la normativa se construye desde el principio con la participación activa de todos los colectivos afectados".

En este sentido, el documento de consulta pública previa de la 'Ordenanza Municipal Reguladora de la manipulación y uso de artificios pirotécnicos y de la realización de espectáculos públicos de fuegos artificiales en el municipio de Huelva' constituye un "primer paso positivo", pero el Grupo Socialista teme que pueda quedarse "en una simple formalidad administrativa si no se refuerza con un verdadero proceso de diálogo y escucha".

Desde el PSOE han subrayado que "la regulación del uso de la pirotecnia no es una cuestión menor" en una ciudad como Huelva, donde conviven tradiciones populares profundamente arraigadas, como las salidas y llegadas de las hermandades del Rocío de Huelva y Emigrantes, las filiales de la Peña, Montemayor y la Bella o la Hermandad de San Isidro Labrador, "pero también contamos con familias que sufren cada vez que sus hijos con autismo se ven expuestos a estos ruidos y con animales de compañía que padecen episodios de estrés y ansiedad". "No podemos legislar de espaldas a esta realidad", han añadido.

En la misma línea, el PSOE ha advertido de que el PP "tiene la obligación de abrir el Ayuntamiento a la ciudadanía y sentarse con todas las partes afectadas antes de poner negro sobre blanco un borrador de ordenanza". "De lo contrario, corremos el riesgo de aprobar una normativa que ni proteja a los más vulnerables ni respete nuestras tradiciones", han añadido.

Así, los socialistas han insistido en que la ordenanza "debe responder a las verdaderas necesidades" de la ciudad y "no convertirse en un documento vacío que no aporte soluciones reales". Por ello, llevará este asunto al Pleno para exigir explicaciones al equipo de Gobierno de Pilar Miranda y "garantizar que la voz de todos los colectivos implicados esté presente en la elaboración de esta regulación".