El PSOE de Huelva reivindica la "igualdad real" frente a un PP "más radicalizado" y que "niega la violencia de género"

HUELVA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE de Huelva, Conso Benítez, ha avanzado que su formación se suma, como cada 8 de marzo, a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, ante "el desafío sumamente importante en materia de derechos humanos, que es la igualdad real entre hombres y mujeres", frente a un PP que "está cada vez más radicalizado" y que "niega la violencia de género".

En rueda de prensa, la socialista ha explicado que el partido se suma a esta "jornada de lucha y de reivindicación", porque "no entendemos una democracia sin feminismo" y porque "una sociedad que avanza en igualdad es una sociedad más justa, más social y más equitativa".

Así, aludiendo al lema elegido este año por las Naciones Unidas, 'Invertir en las mujeres, acelerar el progreso', Benítez ha abundado en que "no se puede progresar sin tener en cuenta al 50% de la población que somos nosotras, las mujeres, ni tampoco a costa de nosotras".

"Nos estamos enfrentando a un desafío sumamente importante en materia de derechos humanos, que es la igualdad real entre hombres y mujeres. Porque hablar de feminismo es hablar de libertad, de independencia, de emancipación, de paz y de convivencia. Y el Partido Socialista somos un partido feminista, que siempre hemos estado de la mano del Movimiento Feminista Español. Y siempre hemos abanderado todas las reivindicaciones y hemos materializado en leyes sumamente importantes para España. Que han puesto a nuestro país a la vanguardia de los derechos de las mujeres".

Así, ha lamentado que frente al PSOE se encuentra un PP "cada vez más radicalizado, que niega la violencia machista y que nos quiere ver a las mujeres en el plano de lo doméstico". En este sentido, ha aseguerado que "una prueba de ello", es que en el decreto de simplificación "se han eliminado las auditorías o la obligatoriedad de las cámaras de cuenta a fiscalizar el impacto de género en los presupuestos".

"Además, elimina la obligatoriedad de los planes de igualdad en la empresa, sigue manteniendo el teléfono de ayuda intrafamiliar, elimina las subvenciones a las asociaciones de mujeres y se las otorga a asociaciones providas que se dedican a acosar a las mujeres en las puertas de las clínicas abortistas", ha añadido.

Por todo ello, la socialista ha garantizado que van a estar "al lado de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, de las mujeres migrantes, con discapacidad, que viven en zonas rurales y que tienen más lejos los recursos", y, sobre todo, "de aquellas que encabezan las familias monoparentales".

"No vamos a parar y no vamos a dar ni un paso atrás. En el año 2021, desde el Partido Socialista aprobamos una reforma laboral sumamente importante y la subida del salario mínimo interprofesional que ha hecho que se ataje esa maldita brecha salarial. Pero no vamos a parar hasta conseguir violencia cero, porque es el máximo exponente de la desigualdad de las mujeres y de los hombres. No vamos a consentir dar pasos atrás, porque se lo debemos a todas las mujeres que anteriormente nos precedieron para que hoy estuviésemos aquí, y a todas las mujeres que vendrán", ha finalizado.