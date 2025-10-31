PSOE de Huelva tacha de "miseria" las ayudas por mildiu porque "no compensan las pérdidas" y piden "soluciones ya"

El parlamentario andaluz Mario Jiménez, junto a alcaldes y representantes del PSOE en el Condado, en una visita a una cooperativa de Bollullos Par del Condado. - PSOE DE HUELVA

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 31 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Huelva ha tachado este viernes de "miseria" las ayudas de la Junta para los viticultores, "especialmente del Condado onubense", afectados por el hongo mildiu porque, a su juicio, "300 euros por hectárea no ayuda a compensar las pérdidas del sector", por lo que piden que esa cuantía "se multiplique al menos por diez" y que esas soluciones sean "ya", porque la actividad está "al borde de la desaparición".

Así lo ha señalado el parlamentario andaluz Mario Jiménez, durante una visita a una bodega de Bollullos Par del Condado, acompañado del diputado provincial y alcalde de dicho municipio, Rubén Rodríguez, y otros alcaldes y portavoces socialistas de la comarca, donde ha exigido que "se ponga en marcha de manera inmediata una ayuda que de verdad sirva para compensar las pérdidas que va a tener este sector".

"Se ha rumoreado que la ayuda estará en torno a los 300 euros por hectárea que es simple y llanamente una miseria, que no va a resolver absolutamente nada", ha espetado.

Además, ha pedido a la Junta que reciba a los alcaldes y a los representantes del sector y que se active "una ayuda que de verdad de manera inmediata pueda compensar las pérdidas, el lucro cesante que se va a producir en esta cosecha".

Al respecto, el socialista ha subrayado que, según los viticultores, "si esta cosecha es mala, la del año que viene va a seguir siendo perjudicada por lo que ha pasado esta campaña", por lo que "300 euros no es la solución" y piden que "al menos se multiplique por diez la ayuda que está prevista".

"Es decir, que al menos cada viticultor reciba 3.000 euros por hectárea. Eso sería una cantidad que, sin llegar a cubrir verdaderamente las necesidades, podría compensar y paliar en alguna medida la situación de desastre agrícola que tenemos en este sector en estos momentos", ha remarcado.

Además, ha reiterado que estas sean "ayudas directas" a los agricultores y que "no les signifique tampoco ningún perjuicio a otro tipo de subvención de ayuda".

"Por lo tanto, pedimos que venga al condado de Huelva un programa de ayudas que de verdad sirva y que ayude a compensar esta cosecha, que les permita al sector continuar manteniendo su intención de seguir cultivando, porque si no vienen estas ayudas este año, corremos el riesgo de que el año que viene haya la mitad de esas hectáreas. Si no hay uva, se cerrarán las bodegas y las cooperativas, y se acabará la comercialización y se perderá una parte importantísima de la identidad de esta tierra", ha manifestado.

Por ello, ha asegurado que su partido va a reivindicarlo "cada día", de hecho el PSOE va a presentar una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía "pidiendo que se articule esa medida que al menos signifique una aportación de 3.000 euros por hectárea para cada uno de los productores de uva, no solo ya del Condado de Huelva, evidentemente vamos a pedirlo para toda la comunidad, pero pensando especialmente en esta comarca onubense, porque es la zona más afectada".

En este sentido, Jiménez ha señalado que el cultivo del viñedo es "parte de la identidad del Condado", pero está en "una situación verdaderamente complicada y, por cierto, absolutamente abandonada, como toda la agricultura tradicional de la provincia por parte de la Junta de Andalucía".

"Solo quedan en torno a 3.000 hectáreas de viñedos en el Condado de Huelva. Cuando veníamos de una historia en la que esa cantidad se llevó a multiplicar por diez", ha abundado.

Por ello, ha advertido que la actual situación "puede significar la puntilla a un sector" que viene atravesando "problemas muy serios a lo largo de los últimos años". "Hablamos de la excepción de derechos históricos, con abandono de las tierras, por la escasa rentabilidad que ha tenido durante estos años el cultivo de la uva y que ante la plaga de mildiu está a las puertas de irse definitivamente al garete si no hay una actuación clara contundente y decidida por parte de la Junta de Andalucía".

Pero ha aseverado que "no hay voluntad" por parte de la Junta, y "lo único que se ha hecho es lanzar un mensaje para intentar tapar bocas y cubrir el expediente". "Y eso no vale", ha enfatizado.

Por ello, el parlamentario ha asegurado que desde el Partido Socialista, "de toda Andalucía, porque esta misma situación está afectando a toda la comunidad, aunque la zona más perjudicada es precisamente el Condado de Huelva", pide a la Junta que "mire hacia esta comarca, que mire hacia este sector, que mire a la agricultura tradicional andaluza y, en este caso, de la provincia de Huelva".

"ACTUACIÓN URGENTE"

Por su parte, el alcalde de Bollullos, Rubén Rodríguez, ha sido "muy claro" y es que "o la Junta hace algo urgente o el sector se nos va". "No estamos hablando de una cuestión a medio y largo plazo, estamos hablando que en el corto plazo o buscamos una solución y se le da a los agricultores, a los viticultores, las ayudas suficientes para sufragar los costes de la campaña 2025 o el sector está al borde de la desaparición".

"Esto es la historia de un pueblo, la idiosincrasia de una comarca y que tenemos que buscar soluciones, pero las soluciones no pueden tardar cinco, seis o siete meses. Las soluciones tienen que venir ya, porque los agricultores están haciendo una llamada de SOS, ya que el sector está a punto de la desaparición. Y si no hay viticultura, no hay vino, no hay denominación de origen, no hay bodegas. Estamos en el primer eslabón de la cadena productiva", ha aseverado.

Asimismo, ha asegurado que el Ayuntamiento de Bollullos está "al lado de los viticultores" y "va a seguir junto a ellos reivindicando todas las ayudas que sean necesarias para que esto salga adelante".