PSOE lamenta que el gobierno municipal de Huelva "rechace" medidas propuestas para "esclarecer la crisis" del cribado

HUELVA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha criticado la "falta de sensibilidad" del equipo de Gobierno que este viernes "ha rechazado en el pleno" la moción presentada por la formación "para exigir responsabilidades y medidas urgentes ante la grave crisis sanitaria derivada del colapso del programa andaluz de detección precoz del cáncer de mama".

La iniciativa socialista pedía la dimisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "como máximo responsable de esta situación", así como "la realización de una auditoría independiente, el refuerzo de personal sanitario y la garantía de que ninguna mujer espere más de 30 días para una prueba diagnóstica", ha indicado en una nota.

"Pilar Miranda ha preferido tapar la vergüenza del Gobierno de Moreno antes que ponerse del lado de las mujeres que han sufrido esta negligencia", ha lamentado la viceportavoz del PSOE, María Teresa Flores, que ha lamentado que "el colapso del sistema de cribado ha provocado retrasos de meses e incluso de dos años, en pruebas tan vitales como las mamografías, lo que ha puesto en riesgo la vida de muchas mujeres que han visto avanzar su enfermedad y que incluso ha costado vidas". Solo en Huelva hay más de 40.000 pruebas de imagen atascadas, de las cuales más de 3.000 son mamografías."

Flores ha criticado que, "ante estos datos, el PP ha optado por la negación, el silencio y la falta de empatía". "Votar en contra de esta moción es negar la realidad y mirar hacia otro lado mientras miles de mujeres viven con miedo y desamparo. Es indigno e irresponsable", ha subrayado la concejala socialista.

Según el PSOE, "no se puede hablar de compromiso con la salud si se vota en contra de defender a las mujeres y de exigir responsabilidades políticas ante un escándalo sanitario de esta magnitud". Además de exigir medidas a la Junta, la moción planteaba acciones "concretas" desde el propio Ayuntamiento, como "la creación de un servicio municipal de información y acompañamiento para mujeres afectadas, campañas de sensibilización y un canal de recogida de quejas e incidencias".

"El PP ni siquiera ha sido capaz de apoyar estas medidas, que buscaban ofrecer apoyo y tranquilidad a las mujeres de Huelva. Su negativa demuestra una insensibilidad alarmante y una sumisión total a las mentiras de Moreno", ha dicho Flores. Por ello, el PSOE ha advertido que "seguirá alzando la voz por la verdad, por la sanidad pública y por todas las mujeres que están sufriendo".

También ha lamentado que el equipo de gobierno, "con el apoyo de su socio de investidura Vox", ha rechazado en el pleno la moción presentada por el PSOE "en defensa de la Formación Profesional pública en Andalucía". La propuesta del PSOE pedía a la Junta de Andalucía una Ley Andaluza de FP "que garantice un modelo público, inclusivo y de calidad, y que ponga fin al proceso de privatización progresiva que está impulsando el Gobierno de Moreno".

Los socialistas han lamentado que "el PP y Vox vuelvan a dar la espalda a la educación pública y a las familias onubenses que ven cómo cada año es más difícil conseguir una plaza en un centro público de FP".

La concejal socialista Tania González, encargada de defender esta iniciativa en el pleno, ha denunciado que "mientras la Junta favorece a los centros privados con fondos públicos, hay jóvenes en Huelva que se quedan sin estudiar lo que quieren o que tienen que endeudarse para pagar una plaza privada. Hay familias que incluso están pidiendo préstamos para que sus hijos puedan estudiar, porque la Junta no garantiza suficientes plazas públicas".

Para el PSOE, esto es "una injusticia y un retroceso en igualdad de oportunidades" y ha advertido que "seguir debilitando la FP pública significa condenar a muchos jóvenes a un futuro con menos posibilidades y a una ciudad con menos oportunidades de empleo y desarrollo". "El PP y Vox han votado contra una moción que defendía el futuro laboral de nuestra juventud, la igualdad de acceso a la educación y la dignidad del profesorado. Pero nosotros seguiremos insistiendo: la Formación Profesional pública es una inversión en futuro, y no un negocio para unos pocos", ha concluido la concejala.

"PLAGAS DE RATAS"

Asimismo, la formación se ha referido a "la situación de insalubridad que sufren muchos barrios de Huelva a causa de la proliferación de ratas y la falta de limpieza". A través de dos preguntas registradas, los socialistas han exigido "explicaciones" al equipo de Gobierno del PP sobre "su inacción ante las quejas vecinales, que se repiten día tras día en diferentes zonas de la ciudad".

"Los onubenses están hartos de convivir con suciedad, solares abandonados y plagas de ratas mientras la alcaldesa, Pilar Miranda, mira para otro lado", ha denunciado la viceportavoz del PSOE, María Teresa Flores, que ha alertado de la situación que viven los vecinos de la calle Aviador Ramón Franco, en el barrio del Matadero, "donde un solar sin mantenimiento acumula basura y maleza, favoreciendo la aparición de ratas y humedades en las viviendas colindantes".

La dirigente del PSOE ha subrayado que "el Ayuntamiento dictó un decreto de ejecución subsidiaria hace ocho meses y, sin embargo, no ha movido un solo dedo. Ni siquiera ha recibido a los vecinos, que ya no saben a quién acudir". "Esto no es solo dejadez, es una falta total de respeto hacia los ciudadanos", ha lamentado.

La viceportavoz también ha señalado que "la situación se repite en otros puntos como Las Colonias, donde solares llenos de maleza, basura y ratas conviven con obras mal ejecutadas y calles abandonadas". "Los vecinos y comerciantes nos trasladan su desesperación porque los roedores llegan incluso a sus viviendas y negocios".

"Es inaceptable que el Ayuntamiento niegue la evidencia, hasta el punto de decir que las imágenes de ratas no son de Huelva, sino de Nueva York. La realidad es que la ciudad está sucia, abandonada y sin contrato de limpieza eficaz, pese a que la alcaldesa lleva más de un año prometiendo el mejor contrato de la historia. Hoy, Huelva sigue esperando que el PP cumpla con su palabra", ha concluido Flores.