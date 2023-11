PSOE lamenta que los "grandes proyectos" que "necesita" Huelva "carecen" de partidas presupuestarias de la Junta

HUELVA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria onubense y portavoz adjunta en el Grupo Socialista de la Cámara autonómica, María Márquez, ha lamentado que los "grandes proyectos que Huelva necesita deben ser impulsados desde la Junta de Andalucía", pero "carecen" de partidas concretas en el proyecto de presupuestos que ha presentado el Gobierno del PP para 2024.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Marquez ha afirmado que, tras analizar el documento, han llegado la conclusión de que "se pide un acto de fe", porque "la realidad es que no existen dotaciones para esos proyectos", por lo que Huelva "no tiene nombre propio en estos presupuestos".

En materia sanitaria, María Márquez ha comentado que "si ponemos el foco y ampliamos el zoom en los temas de sanidad, nos dicen que hay una partida de medio millón para el Materno Infantil y que habrá también para los chares". Pero, según ha asegurado, "no hay partidas con nombres y apellidos para estas infraestructuras".

"Hay una bolsa común de la que supuestamente van a sacar estos proyectos, pero no, no tenemos nombre propio en los presupuestos, no aparecen los proyectos concretos y si tenemos que hacer un acto de fe después de llevar seis años escuchando lo mismo, evidentemente credibilidad, poca", ha insistido.

La portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento de Andalucía ha mostrado un gráfico que "desmonta la política de confrontación" que viene practicando el Gobierno de Juanma Moreno contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por "un supuesto agravio a la comunidad y a la provincia". "Nos parece el día de la marmota, porque se demuestra claramente cómo es la política de inversión en el presupuesto, qué partidas vienen de fondos europeos, del Gobierno de España y qué presupuesto emana de la propia Junta", ha remarcado.

Así, en una comparativa entre las inversiones de 2018, cuando el PSOE gobernaba la Junta, Márquez ha explicado que "se aprecia que el presupuesto propio suponía el 45% de la inversión total, mientras que ahora, con el Gobierno del PP, esa autofinanciación se ve reducida al 25%; y la inversión estatal ha pasado de solo un 7% a un 24%, mientras que las partidas de Europa se mantienen en un 45%".

"Son datos crudos, objetivos, desmontan absolutamente ese discurso del agravio. La inversión es cuantiosa gracias en buena parte a la apuesta y el compromiso del Gobierno de España y de los fondos europeos", ha agregado.

Por otra parte, la parlamentaria socialista ha criticado el hecho de que, durante seis años consecutivos, desde que el PP gobierna la Junta de Andalucía, "hayan presentado los mismos proyectos", pero en esta ocasión "existe una paradoja, porque han tenido que utilizar una partida de la provincia de Sevilla, la compra de la finca 'Veta La Palma', en las cuentas de la provincia de Huelva para parecer que aumenta la cifra para la provincia".

"Resulta que una inversión millonaria del ámbito territorial de Sevilla forma parte del sumatorio de los presupuestos para Huelva, lo que nos parece el colmo, una tomadura de pelo", ha aseverado.

Por todo ello, el PSOE de Huelva ya trabaja en enmiendas a los presupuestos de la Junta, según ha anunciado la parlamentaria por Huelva, y que plantearán "una alternativa a los proyectos que son fundamentales, vitales para la provincia, como el Banco de España, al que le dan una patada y nos lo sitúan en la financiación nada menos que de 2028; o el edificio de Hacienda, que toda Huelva sabe en las condiciones en las que está en plena Gran Vía", por tanto, van a trabajar en "plantear una alternativa a lo que Huelva merece".