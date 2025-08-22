El PSOE-A lamenta el "maltrato" a los pacientes del Juan Ramón Jiménez y pide el "cese" de los responsables

HUELVA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del PSOE-A y parlamentario por Huelva, Mario Jiménez, ha criticado este viernes la "situación de deterioro" del Hospital Juan Ramón Jiménez y de "maltrato tanto a la plantilla sanitaria como a los pacientes, por parte del equipo directivo", por lo que ha pedido el "cese" de los responsables de "tener a los enfermos amontonados en las urgencias" y una actuación "inmediata" para dar solución "la situación que está atravesando el centro" y la afección sobre los enfermos".

Así lo ha manifestado Jiménez en rueda de prensa a las puertas del centro hospitalario de la capital onubense, donde afirmado que el Juan Ramón Jiménez está "en una situación de derribo en estos momentos", ya que "estamos ante un hospital que no cumple mínimamente las condiciones necesarias para una hospitalización o una utilización en términos racionales por parte de los usuarios", lo que ha tachado de "intolerable".

El socialista ha lamentado que "en medio de una ola de calor, el aire acondicionado no ha funcionado, diga lo que diga la dirección del hospital" a la que ha acusado de "estar mintiendo descaradamente". En este sentido, ha subrayado que "se ha estado en distintas áreas del hospital por encima de los 35 grados" y considera "especialmente dolorosa la situación que se ha vivido en el área de oncología", en la que "personas que tienen una situación especialmente delicada por su enfermedad están encima teniendo que aguantar unas condiciones de hospitalización verdaderamente tercermundistas".

"No podemos tolerar el proceso de deterioro que se está dando, ni podemos tolerar la situación de saturación de las urgencias, simplemente porque el gobierno de Juanma Moreno ha decidido cerrar todos los puntos de urgencias por la tarde en la provincia. Esta situación no es nueva, viene de un proceso de deterioro motivado porque Huelva es la última provincia de Andalucía en inversión sanitaria y, mientras, se están inyectando más de 200 millones de euros para el hospital privado de Lepe porque para el PP la sanidad pública de Huelva no es importante, lo único importante es la sanidad privada", ha enfatizado.

Por ello, ha pedido "una respuesta" y "el cese de manera inmediata" del equipo directivo del Hospital Juan Ramón Jiménez y, si no es su responsabilidad, sino que es de la dirección del SAS, no pueden seguir ni un minuto y en nombre del servicio público, tienen que presentar su renuncia inmediatamente", ha remarcado.

"No se puede tener a los enfermos amontonados en las urgencias, ni maltratados en las áreas de hospitalización. No se puede estar tratando a los enfermos como si fuera ganado y es lo que se está haciendo en estos momentos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, con la complicidad de la dirección del Servicio Andaluz de Salud y con la ejecución material de la dirección de este centro hospitalario que no puede seguir ni un minuto más al frente del mismo", ha añadido.

Asimismo, ha pedido a los pacientes "que actúen, que no se queden callados" y que "no se resignen a esta situación tercermundista, que reclamen unas condiciones dignas, que acudan a la zona en la que la atención al usuario, tienen que escucharle sus reclamaciones y sus quejas, que inunden de reclamaciones y de quejas el área de atención al usuario del hospital para reclamar un funcionamiento decente a la altura de los impuestos que pagan, del servicio público que merecemos los onubenses y que no estamos recibiendo por parte del gobierno de Moreno".

De la misma manera, ha solicitado a la plantilla del hospital "que denuncien públicamente y pongan en evidencia lo que está ocurriendo dentro, porque esta situación no puede seguir ni un minuto más".

Igualmente, el socialista ha pedido a la ciudadanía onubense "que reaccione, que tome nota de todo lo que está ocurriendo en la sanidad pública en Andalucía desde que gobierna la derecha del Partido Popular, que no lo olviden" y que, "cuando llegue el momento, traten a Moreno como la está tratando a ella con la sanidad destrozada que ha provocado por sus políticas de derechas".

"Que los onubenses no olviden las condiciones, las listas de espera, el sufrimiento que están viviendo las familias, donde hay más de 80.000 onubenses en listas de espera en estos momentos y que cuando llegue el momento de decidir la continuidad o no de este gobierno nefasto para la sanidad pública, lo recuerden y con su voto lo manden al mismo sitio que Moreno los ha tenido a ellos, porque es lo único que se merece, de la misma manera que está tratando a los enfermos con esta sanidad pública destrozada que mientras se ceba sin descanso a la privada", ha dicho.

"500 MILLONES PARA LA PRIVADA"

De otro lado, Mario Jiménez ha criticado que este jueves "se supera que se destinarán 500 millones de euros más para conciertos sanitarios mientras se hunde la sanidad pública". "Tenemos hospitales públicos hundidos, que parecen una zona de derribo, donde no funcionan los servicios mínimos ni se atiende a la gente decentemente mientras se inyecta 500 millones de euros más que se le roba la sanidad pública para regalarse a los amiguetes de Moreno que están al frente de la sanidad privada haciendo el negocio del siglo en esta comunidad autónoma".

PROTECCIÓN A SANITARIOS

Por otra parte, el socialista ha condenado la agresión a un médico del centro de salud de San Juan del Puerto, señalando que "la culpa de esa situación la tiene esa persona que le faltó la educación mínima y el civismo para saber que le estaba atendiendo un profesional que merece todo el respeto y toda la consideración".

En este sentido, ha subrayado que sobre esta persona "tiene que caer todo el peso de la ley", toda vez que ha señalado que el SAS "tiene que proteger a sus sanitarios" y que "las listas de esperas eternas no protegen a los sanitarios, ni gente esperando durante horas porque no hay personal en las instalaciones", así como considera que "si tienen que poner un servicio de seguridad o redoblar ese servicio, "que lo hagan".

"Porque ya lo que le faltan a nuestros sanitarios, que están siendo maltratados por las condiciones laborales en las que los tiene el Servicio Andaluz de Salud, es que encima sufra la agresión de usuarios desaprensivos que no entienden que el que tiene enfrente es un magnífico profesional que intenta atenderlo lo mejor que puede, pero que muchas veces no tiene los medios porque el Gobierno del PP no le pone los medios para poder atender cómo querrían ellos", ha concluido.