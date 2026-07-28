El PSOE lamenta que PP y Vox aprueben en solitario la modificación de la normativa de edificios históricos de Huelva

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Huelva. - PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha aprobado este martes, con el apoyo de Vox, la modificación inicial de la normativa de protección del Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios de Interés del PGOU de Huelva. El PSOE ha votado en contra al considerar que la reforma "rebaja la protección del patrimonio histórico de la ciudad" y ha cuestionado que una modificación de semejante alcance se tramite "deprisa, en pleno verano y sin el consenso de la ciudadanía".

Durante su intervención en el Pleno, el concejal socialista Manuel F. Gómez ha advertido de que la propuesta afecta a toda la regulación urbanística relativa a la protección de todos los edificios de interés de Huelva, según informa el PSOE en un comunicado.

En este sentido, ha insistido en que las nuevas normas alcanzan a inmuebles emblemáticos como la Casa Díaz Hierro, la antigua estación de Renfe, la antigua cárcel, la Escuela de Arte León Ortega y numerosos edificios proyectados por arquitectos de referencia como Pérez Carasa, Francisco Monís, Sedano Arce, Alejandro Herrero, Tomás Curbelo o José Álvarez Checa.

Así, el edil socialista ha criticado que el equipo de Gobierno haya llevado el expediente "deprisa y corriendo". Gómez ha acusado además al Partido Popular de "pretender colar por la puerta de atrás" una modificación global de la normativa que regula la protección del patrimonio histórico, "evitando un verdadero debate ciudadano al hacer coincidir el periodo de información pública con el mes de agosto".

Por ello, ha preguntado durante el Pleno "cuáles son las razones de estas prisas" si el equipo de Gobierno "sabe algo que el resto no". El PSOE cuestionó igualmente que el Ayuntamiento impulse ahora esta modificación del PGOU de 1999 cuando ya está elaborando el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), cuyo avance fue aprobado hace apenas unos meses.

"Lo razonable sería revisar el catálogo de edificios protegidos dentro del nuevo planeamiento mediante un proceso abierto, con participación ciudadana y el máximo consenso", ha señalado el edil socialista.

Además, durante el debate, Manuel F. Gómez ha mostrado además la preocupación del Grupo Municipal Socialista porque la nueva normativa "flexibiliza" las reglas de protección del patrimonio al facilitar actuaciones como vaciados interiores, ampliaciones e incluso determinadas demoliciones que hasta ahora estaban mucho más limitadas.

El concejal ha relacionado esta reforma con los antecedentes del actual equipo de Gobierno respecto a la antigua estación de tren, cuya rebaja de protección fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, advirtiendo que se temen "lo peor" ante una modificación general de las normas que regulan la conservación del patrimonio histórico.

Por todo ello, el PSOE ha solicitado "sin éxito" durante el Pleno la retirada del expediente y ha reclamado que cualquier modificación del catálogo se incorpore al nuevo PGOM mediante un gran acuerdo de ciudad. Gómez ha defendido que el patrimonio "no pertenece ni al equipo de Gobierno ni a los 27 concejales que integran el pleno, sino a todos los onubenses", por lo que "decisiones de esta importancia deben adoptarse con sosiego, rigor, transparencia y la máxima participación".

PLAN DE LIMPIEZA URGENTE

Por otro lado, el PSOE ha vuelto a exigir en una moción la puesta en marcha inmediata de un plan extraordinario de limpieza para los barrios de Huelva y ha lamentado que el equipo de Gobierno "continúe negando un problema que sufren a diario los vecinos".

Durante su intervención, la viceportavoz socialista, María Teresa Flores, ha criticado que la respuesta del PP se limite a un informe técnico "para intentar desacreditar las denuncias ciudadanas y los vídeos difundidos en las últimas semanas". "No lo dice el PSOE, lo dicen todos los grupos de la oposición y miles de onubenses".

Así, ha lamentado que el Gobierno municipal siga sosteniendo que "aquí no hay ningún problema". La dirigente del PSOE ha asegurado que "la principal preocupación" de los ciudadanos es "el estado de suciedad de calles, acerados y solares", y ha acusado al equipo de Gobierno de "intentar ocultar la realidad en lugar de actuar".

La viceportavoz socialista ha insistido en que Huelva necesita un plan urgente para "eliminar la suciedad incrustada con agua a presión, desengrasantes y maquinaria especializada", porque "una máquina limpiadora no va a resolver un problema de esta magnitud en toda la ciudad".

La socialista ha atribuido esta situación a la "ineficacia e inutilidad" del Gobierno de Pilar Miranda, al que ha reprochado haber tardado tres años en redactar los pliegos del nuevo contrato de limpieza "pese a tratarse del principal problema de la ciudad".

En este sentido, ha criticado que mientras el PP ha sido incapaz de licitar el servicio que la alcaldesa anunció como "el mayor contrato de limpieza de la historia", sí haya acelerado otros expedientes "para su publicidad y propaganda". "Los ciudadanos ya les tienen calados y terminarán comprobando que las promesas sobre la limpieza se han quedado en otra campaña de anuncios mientras Huelva sigue más sucia que nunca", ha concluido.

VIVIENDAS MUNICIPALES EN PÉREZ CUBILLAS

Por otro lado, el PSOE también ha reclamado en su segunda moción que el Ayuntamiento de Huelva reanude de inmediato la rehabilitación de las siete viviendas municipales de Pérez Cubillas y ha acusado al equipo de Gobierno "darle a este problema patadas hacia adelante mientras las obras permanecen paralizadas desde el 28 de julio de 2023, hace tres años".

"Es el mayor monumento a la incompetencia del Gobierno de Pilar Miranda", ha señalado la viceportavoz. Durante el debate, Flores ha acusado al Ayuntamiento de "haber ido acumulando retrasos administrativos pese a que los propios informes técnicos recomendaban tramitar con urgencia la resolución del contrato y licitar de forma paralela las nuevas obras para evitar más demoras".

Asimismo, ha criticado que las viviendas continúen abiertas y sin protección, "convertidas en un vertedero y foco de insalubridad, mientras el Gobierno municipal sigue sin ofrecer un calendario para reanudar los trabajos". "Donde debiera haber viviendas rehabilitadas hay basuras, ratas, insectos y un barrio entero esperando que la alcaldesa cumpla sus promesas", ha afirmado.

"Es indignante que dedique entrevistas a anunciar 7.000 viviendas mientras ni siquiera es capaz de rehabilitar siete", ha señalado. En este sentido, ha acusado a la alcaldesa de basar su política de vivienda en "la propaganda y los titulares" en lugar de resolver los problemas reales de los vecinos y ha concluido que "la política de vivienda no se hace con anuncios, sino trabajando". "Los vecinos de Pérez Cubillas lo que quieren saber es cuándo van a empezar a rehabilitar sus viviendas", ha insistido.