PSOE lleva a Diputación una moción para que la Junta atienda las demandas de la provincia en sanidad

HUELVA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE elevará al pleno de la Diputación de Huelva una moción en defensa del sistema de salud pública en la provincia, en la que instan al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a la consejera de Salud, Catalina García, "a que abandonen las políticas de privatización que están llevando a cabo en nuestra comunidad autónoma".

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Rubén Rodríguez, ha señalado en un comunicado que "en Huelva nos encontramos en un colapso sanitario, una situación que venimos denunciando dado el deterioro de la calidad y accesibilidad que están sufriendo los servicios sanitarios". "Un declive que es el resultado directo del abandono y la falta de interés de la Junta por implementar políticas públicas efectivas para fortalecer la sanidad en nuestra provincia", ha dicho.

Ha añadido que "en los últimos años estamos asistiendo en Andalucía a un sistema público de salud en decadencia, que viene generado por el cambio de gestión con la llegada del PP al Gobierno andaluz".

"Estamos viendo, año tras año, la asignación de recursos hacia la sanidad privada a cambio de cercenar la sanidad pública. Siendo el Gobierno andaluz el que más dinero ha recibido del Estado para destinarlo a la sanidad, no es capaz de fortalecer nuestra sanidad pública, pero si lo está haciendo con la sanidad privada, y esa es la realidad", ha constatado.

Rubén Rodríguez se ha referido a casos en la provincia como "el desmantelamiento de la Unidad de Ictus; el cierre de plantas esenciales en los hospitales de Riotinto e Infanta Elena; falta profesionales en las Unidades de Salud Mental; los chares paralizados, y la supresión de los servicios de urgencias en muchos municipios y en la capital en periodos vacacionales", entre otros casos.

A ello hay que unir, según ha agregado, "la falta de personal y profesional sanitario, ya que no se contratan neurólogos, y no hay pediatras para cubrir las necesidades de los pequeños, ya que el 70% de los niños de Huelva no tienen pediatra, según los datos del portal de transparencia de la Junta".

"Una situación lamentable y que es denunciada continuamente por los vecinos y vecinas de nuestros pueblos, por los profesionales sanitarios, por sindicatos y por los políticos responsables", ha agregado. "No podemos consentir este desmantelamiento progresivo de la sanidad pública, que tanto nos costó construir y es un derecho que tenemos la ciudadanía", ha apuntado.