PSOE de La Palma (Huelva) acusa a la Junta de "abandono y dejadez" en la A-493 y exige al PP "una actuación urgente"

Carretera A-483, en La Palma del Condado (Hueva). - PSOE DE HUELVA

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en La Palma del Condado (Huelva), Rogelio Pinto, ha criticado el "abandono absoluto" de la carretera A-493 por parte de la Junta de Andalucía, especialmente en el tramo comprendido entre la A-49 y la entrada al municipio, donde el estado del firme es "lamentable y supone un grave peligro para la seguridad vial".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Rogelio Pinto ha aseverado que "el deterioro de la carretera es evidente y alarmante, sobre todo en el acceso al polígono industrial Dehesa Boyal, donde vecinos, trabajadores y transportistas circulan a diario por una vía en condiciones claramente inseguras, que está generando conflicto mientras el PP está mirando hacia otro lado".

Por ello, ha reclamado a la Junta de Andalucía que actúe de "manera inmediata y urgente" en la carretera A-493, especialmente en este primer tramo. "No estamos hablando de comodidad, sino de seguridad", ha subrayado.

El socialista ha incidido en que "más allá e independientemente de los daños que hayan podido producir los temporales, la Junta de Andalucía adquirió compromisos concretos con La Palma del Condado que siguen sin cumplirse".

"Así, asumió la construcción de una rotonda en la A-493 de entrada al pueblo desde Bollullos, una demanda socialista que el PSOE incluyó en su programa electoral y que, posteriormente, el PP hizo suya, asegurando la alcaldesa en reiteradas ocasiones que estaba aprobada, prevista y lista para ejecutarse, pero llega 2026 y la rotonda no existe, ni está ni se le espera", ha afirmado.

Rogelio Pinto ha indicado, además, otro "compromiso pendiente" de la Junta de Andalucía con La Palma, como es la circunvalación de la A-493, "una reivindicación histórica del municipio para evitar que el tráfico pesado atraviese el casco urbano, con los problemas de seguridad, ruido y contaminación que ello conlleva". "Es imprescindible que los camiones y vehículos de gran tonelaje se desvíen por una circunvalación y no sigan pasando por el centro del pueblo", ha insistido.

Por todo ello, desde el PSOE de La Palma del Condado han exigido a la Junta de Andalucía y al equipo de gobierno del PP "hechos y no anuncios", y han reclamado que se cumplan "de una vez por todas los compromisos adquiridos con el municipio". "La Palma no puede seguir esperando. La seguridad de nuestros vecinos y vecinas es lo primero", ha finalizado.