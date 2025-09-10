El PSOE de La Palma (Huelva) acusa al PP de "engañar" a las familias del CEIP Condado de Huelva con "falsas promesas"

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de La Palma del Condado (Huelva), Rogelio Pinto, ha criticado "el burdo engaño" del PP a toda la comunidad educativa del CEIP Condado de Huelva", ya que en 2023 la Junta de Andalucía anunció una inversión de 3,6 millones de euros para una ampliación integral del centro, pero se ha reducido a una partida ridícula de 150.000 euros".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el proyecto contemplaba "salón de usos múltiples, pabellón cubierto, cocina-comedor, sala de fisioterapia, sala de enfermería, cuatro aulas de educación especial, pista deportiva, nuevo porche y actualización del sistema eléctrico".

"Dos años después, la realidad es muy distinta: lo que era un proyecto ambicioso para dignificar este colegio se ha reducido a una partida ridícula de 150.000 euros, destinada únicamente al aula TEA, la remodelación de aseos, un nuevo aseo y una camilla. Eso no es cumplir, eso es reírse de las familias y del alumnado", ha señalado el dirigente socialista.

En este sentido, Pinto ha acusado al PP de "mentir de forma descarada y utilizar la educación como propaganda", asegurando que "el presidente, Juanma Moreno, y su consejera de Educación han dejado claro que para ellos los niños y niñas de La Palma no son una prioridad".

Por ello, ha denunciado "la estafa del PP", que "prometió una gran inversión para modernizar y adaptar el colegio a las necesidades reales, y lo que entregan son migajas". "Esto no es un simple incumplimiento, es una traición a toda una comunidad educativa que confió en su palabra", ha saeverado.

Finalmente, el secretario general de La Palma ha exigido a la Junta de Andalucía que cumpla su compromiso íntegro con el CEIP Condado de Huelva y que se ejecuten "sin más dilación" las obras anunciadas en 2023. "No vamos a permitir que Moreno Bonilla condene a nuestros niños y niñas a estudiar en instalaciones obsoletas", ha apostillado.