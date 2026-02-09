El PSOE pide "dejar partidismos" y ponerse "todos manos a la obra" para arreglar las infraestructuras viales de Huelva

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha pedido este lunes a las formaciones que gestionan las distintas administraciones "dejar los partidismos" y "ponerse todas manos a la obra" para arreglar los desperfectos causados por los temporales en las infraestructuras viarias de la provincia.

Así lo ha manifestado el dirigente socialista en rueda de prensa, en la que ha señalado que el PP ha convocado a los medios en la carretera nacional 431 para, "entendemos, que trasladar el mensaje de que se arregle" y ha subrayado que les dan "la razón" y piden "que se arreglen todas las carreteras nacionales que tienen un mal estado cuando sea posible", pero apunta que "por cordura y por lógica" piden "que se arreglen todas las carreteras de la provincia, que especialmente con estos temporales han debido de sufrir muchísimos daños".

Al respecto, ha explicado que la provincia de Huelva cuenta con 481 kilómetros de carreteras del Estado y "el Partido Popular centra su mensaje en ellos", pero que "también tenemos 859 kilómetros de carreteras provinciales" y "788,35 kilómetros de carreteras de la Junta de Andalucía, que recibe fondos del Gobierno de España y fondos europeos para el mantenimiento y el buen estado de todas estas carreteras".

En este sentido, se ha referido a denuncias ciudadanas sobre "el estado en el que se encuentran las carreteras autonómicas, como la A-461 de Campofrío, con socavones en los que cabe medio coche, como la A-474 de Hinojos a Almonte, por la que circular se convierte en una prueba para la amortiguación de los coches con el temblor al que se le somete" o la carretera A-481, que une Hinojos con Chucena", la A-494 de San Juan de Puerto-Mazagón-Matalascañas, "que no solamente está en un estado deplorable, sino que encima está llena de suciedad, lo más básico" o la A-5300 de Arroyomolinos-Hinojales, "que tiene una situación esperpéntica".

En este punto, ha mostrado fotos del estado de esas carreteras "mandadas por ciudadanos que iban con sus hijos en horarios escolares y que habían sufrido reventones de sus ruedas desplazándose por ellas". "Por eso le pedimos al Partido Popular que sea objetivo, que no sea partidista, que no pida que se arreglen unas carreteras mientras que se olvida de otras", ha remarcado.

"Porque sería muy fácil contestar diciéndoles que ellos deberían de trabajar para tener bien sus carreteras, las que son de su competencia y otros elementos que son necesarios en nuestra provincia y que se han visto paralizados y que también deberían de hacer ellos y podríamos hablar de la salud pública, del Materno Infantil, de personas que llevan reclamando resonancias magnéticas con una lista de espera de dos años. A nosotros también nos hablan los ciudadanos y nos cuentan el estado en el que se encuentran las carreteras autonómicas", ha añadido.

Por ello, ha destacado que "necesitamos colaboración institucional y claridad, que todas las administraciones aporten y que haya una hoja de ruta clara y un apoyo económico contundente a los que están pasando lo peor". "Hoy no es día de partidismo y lo hemos aprendido desde que empezó este año. Lo que estamos viviendo no son materias en las que tengamos que salir a utilizarlas de forma partidista. Hay que poner sensibilidad, humanidad y esfuerzo y trabajo y colaborar todos", ha dicho Gaviño.

"Todos tenemos carreteras que arreglar, también la capital. No es que no valga lo que está reclamando Manuel Andrés González, sino que no se debe de hacer partidismo de ello, que nos debemos de poner todos manos a la obra, con rigor y con seriedad, porque lo demás es engañar a los ciudadanos y ya vemos que el temporal ha hecho daño en todas las infraestructuras", ha señalado.

Gaviño ha señalado que el PSOE pedirá en la Diputación que se declare desde a la provincia como "zona gravemente afectada", de manera que "con esa declaración institucional se pueda elevar al Gobierno de España y podamos acceder a todos esos fondos de emergencia", así como también van a solicitar en el pleno que la institución provincial "afronte con ayudas la recuperación de las pérdidas personales, empresariales y de infraestructuras que se han producido en la provincia".

EL GOBIERNO "ACTÚA CON CONTUNDENCIA"

De otro lado, el socialista ha destacado "el compromiso" del Gobierno central que con los daños derivados del paso de las borrascas Leonado y Marta "ha expresado ya su voluntad de declarar las zonas como gravemente afectadas para que a estas les llegue rápidamente todo tipo de ayudas". "Y creemos que todas las administraciones tienen que hacer lo mismo, poner lo mejor de cada una de ellas para ayudar a resolver estos conflictos" y no hacer partidismos".

Así, ha remarcado que el Gobierno de España "ya pone a disposición de la Junta de Andalucía los fondos de contingencia que sirven para actuar en estas situaciones y va a anticipar todas las ayudas que sean necesarias para que todas las personas recuperen su vida".

"Esto es cuestión de poner voluntad política y de poner los medios que uno tiene a su alcance y de hacer todos los esfuerzos y de no escatimar recursos. Hay personas que lo han perdido todo, que están fuera de sus casas sin saber si van a volver. Las víctimas, los que están dañados, los que han perdido su vida, no necesitan ahora mensajes partidistas, sino que todas las administraciones pongan lo mejor de sí mismos y que haya una cooperación institucional sincera, en la que se entienda lo que debe hacer y no volvamos el discurso a la línea de la crítica, de la crispación política y del partidismo electoralista".

Gaviño ha remarcado que "si desde el Gobierno de España se han puesto tantos efectivos humanos y se va a actuar con tanta contundencia económica", los socialista "confían" en que "también lo harán las otras administraciones".

Por último, el socialista ha transmitido "un mensaje de apoyo y de solidaridad a todas las personas que lo están pasando tan mal por motivo de las consecuencias de esta cadena de borrascas que estamos sufriendo, no solo en nuestra provincia, en toda Andalucía y en gran parte de nuestro país" y ha agradecido el trabajo de "los más de 10.000 funcionarios públicos, de los cuerpos de seguridad, de las confederaciones hidrográficas, del CSIC y de la UME", así como ha reconocido también el trabajo de "los alcaldes y alcaldesas de la provincia" que han estado "pendientes de cómo están sus pueblos, de cómo están sus vecinos y con los pocos recursos que tienen intentando afrontarlo todo".