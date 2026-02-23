PSOE pide a la Junta que "se deje de excusas y mentiras" y finalice el Chare de Aracena (Huelva) que "merece la comarca"

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, junto al alcalde de Aracena, Manuel Guerra, y otros primeros ediles y concejales socialista de los municipios de la sierra en los terrenos donde se ubica el Chare. - PSOE DE HUELVA

ARACENA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Huelva ha criticado este lunes "las continuas excusas" que el Gobierno de Juanma Moreno "ha puesto sobre la mesa" con el Chare de Aracena, que "se encuentra paralizado desde 2019, pese a exigirlo cuándo estaban en la oposición", por ello, ha pedido "que se finalice cuando antes" para que los vecinos tengan "el hospital, la sanidad, y el futuro que se merece una comarca de primera".

Así lo ha expresado la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, junto al alcalde de Aracena, Manuel Guerra, y otros primeros ediles y concejales socialista de los municipios de la sierra en los terrenos donde se ubica el Chare.

Así, Limón ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha pasado de hacerse fotos en las puertas del Chare a directamente enterrarlo", porque son "excusas tras excusas lo que cada día ponen encima de la mesa".

"Primero empezó a vaciarlo de competencias y empezamos a hablar ya de Care y no de Chare. Después empezaron a poner en duda la ubicación, algo que nunca habían planteado, pese a que habían venido a hacerse la foto hasta diez veces y ahora el colmo del remate ha sido que hablan de baja natalidad, porque parece que por ese motivo estos vecinos no tienen derechos. Creo que se están riendo de los vecinos y vecinas de esta comarca", ha aseverado.

Por ello, la socialista ha señalado que los serranos y las serranas "merecen verdad" y "no más mentiras por parte del Partido Popular, más manipulación y sobre todo promesas falsas e incumplidas que llevan haciendo durante estos ocho años de gobierno". "En la oposición, Juanma Moreno estaba continuamente denunciando a la entonces presidenta, Susana Díaz, por el incumplimiento con el Chare, pero, cuando entra el gobierno lo que hace es paralizar", ha apostillado.

"Esa es la estrategia de los populares, anunciar a bombo y platillo cada vez que vienen unas elecciones, los paralizamos y luego nos olvidamos de los vecinos y de las vecinas de esta comarca", ha lamentado.

Por ello, la secretaria general se ha preguntando que "por qué no actúan después de ocho años de gobierno" y "si no les interesan las necesidades y demandas de esta comarca", toda vez que ha puesto el foco en que "los vecinos se tienen que trasladar al Hospital de Riotinto, con lo que eso conlleva a lo largo de un proceso de enfermedad".

"Es que yo creo que el señor Moreno todavía no tiene claro que la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche es una comarca de primera, no una comarca de segunda, y que los vecinos y vecinas merecen oportunidades, merecen un hospital y futuro. Y ello pasa por dar explicaciones a los vecinos y vecinas de esta comarca qué ha pasado con el presupuesto para el Chare y por qué no han retomado las obras".

"Esta es la dinámica habitual a la que nos tiene acostumbrados el Partido Popular, ya que no creen en las comarcas de la provincia de Huelva, sino que ellos solamente visibilizan las comarcas donde tienen los votos. Por ello, a los vecinos y vecinas de esta comarca hay que hablarles alto y claro y decirles que las oportunidades sanitarias, en educación, en dependencia, en vivienda van a venir siempre de la mano del Partido Socialista, que son los únicos que hablarán por el Estado del Bienestar", ha subrayado.

Así, ha insistido en que "lo que pretende el Partido Popular es dejar vacía la Sierra de Aracena y Picos de Aroche de servicios públicos para que la gente no pueda vivir ni convivir en esta bonita comarca".

Por su parte, el alcalde de Aracena, Manuel Guerra, ha subrayado que "no se resignan" a la finalización de esta infraestructura, "que impulsó el Partido Socialista desde la Junta", y que "por motivos achacables a la empresa constructora que entró en el concurso de acreedores se quedó paralizada en el 2010" y "luego un proceso judicial que ha durado casi una década que concluyó en 2021".

"Pero, a partir de ahí, cuando no ha habido impedimento de ningún tipo para que se retome el proyecto, no ha habido voluntad política por parte del gobierno de Juanma Moreno", ha aseverado, toda vez que ha hecho un llamamiento a la población para "trabajar juntos", para que se "una realidad".

Así, ha detallado que en esta infraestructura se invirtieron "más de seis millones de euros", por parte de la Junta para "el 46% de ejecución de la obra y la red de alcantarillado y de abastecimiento", mientras que el Ayuntamiento de Aracena "aportó 470.000 euros para la compra de los terrenos y otros 50.000 euros para la desviación de líneas eléctricas de media y baja tensión".

"Por tanto, se ha hecho una inversión muy importante de dinero público que entendemos que de ninguna manera podemos permitir que se despilfarre y que por tanto se culmine esta obra", ha aseverado.

Al respecto, Guerra ha acusado al PP de que esta obra "solo le ha servido al PP para engañar a los serranos", con "las diez visitas que hicieron entre 2010 y 2021, en las que pedían la reanudación inmediata de las obras, cuando sabían perfectamente que no era legalmente posible porque había un procedimiento judicial abierto".

Posteriormente, una vez gobernando el Partido Popular en la Junta de Andalucía, "vinieron a fotografiarse en el año 2019, la única vez para anunciar el desbloqueo del Chare". "Siete años después, el Chare sigue absolutamente igual. Por lo que el Chare ha sido para el PP simplemente una excusa, que han utilizado como arma política", ha enfatizado.

"Todos sabemos que la sanidad para el Partido Popular no es un derecho, sino un negocio y aquí entienden que ese negocio no existe. Por tanto, es inaceptable que después de siete años de gobiernos de Juanma Moreno no se haya invertido ni un solo euro en la terminación de este centro hospitalario", ha recalcado.

Además, ha apelado a que esta infraestructura es "más necesaria que nunca", por lo que el PSOE va a estar "del lado de los serranos" para "defender y para trabajar por su terminación" y que los vecinos de la comarcar "cuenten con una sanidad de calidad".

"El PP no tiene intención de terminar de hacer un hospital en la sierra ni aquí ni en ninguna parte. Ya estamos viendo cuál es la hoja de ruta, el abandono, vemos que el vandalismo y el deterioro progresivo y están buscando excusas para no invertir", ha señalado.

Al respecto, Guerra ha detallado que se han tenido "numerosas" reuniones con la delegada de salud "y nunca se ha dado una respuesta", es decir, "la respuesta es que no hay ninguna hoja de ruta ni hay ninguna intención de terminarlo".